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Общество

«Словно праздник»: боец ВС РФ рассказал об эмоциях после освобождения из плена

Освобожденный из плена боец ВС РФ назвал день возвращения на родину праздником
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский военнослужащий рассказал, что освобождение из плена Вооруженных сил Украины вызвали у него самые позитивные эмоции. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«У меня такое ощущение, как будто у меня никогда не было таких эмоций. Этот день для меня словно праздник, так как мне удалось дозвониться до родных», — поделился эмоциями российский боец.

Он добавил, что дома его дожидаются жена и десятимесячная дочь.

Россия и Украина 26 июняпоменялись военнопленными по формуле «160 на 160». Как уточнили в Минобороны РФ, возвращенные бойцы находятся на территории Белоруссии.

23 июня уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о том, что Россия и Украина в ближайшее время планируют провести новый обмен пленными и гражданскими лицами.

Ранее украинский омбудсмен не стал разъяснять объятия члена делегации Украины с российским чиновником.

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