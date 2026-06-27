«Словно праздник»: боец ВС РФ рассказал об эмоциях после освобождения из плена

Освобожденный из плена боец ВС РФ назвал день возвращения на родину праздником

Российский военнослужащий рассказал, что освобождение из плена Вооруженных сил Украины вызвали у него самые позитивные эмоции. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«У меня такое ощущение, как будто у меня никогда не было таких эмоций. Этот день для меня словно праздник, так как мне удалось дозвониться до родных», — поделился эмоциями российский боец.

Он добавил, что дома его дожидаются жена и десятимесячная дочь.

Россия и Украина 26 июняпоменялись военнопленными по формуле «160 на 160». Как уточнили в Минобороны РФ, возвращенные бойцы находятся на территории Белоруссии.

23 июня уполномоченный по правам человека Яна Лантратова рассказала о том, что Россия и Украина в ближайшее время планируют провести новый обмен пленными и гражданскими лицами.

Ранее украинский омбудсмен не стал разъяснять объятия члена делегации Украины с российским чиновником.