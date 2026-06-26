«Единственное, о чем получается договариваться». Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье. Омбудсмен Яна Лантратова объявила о планах провести новый гуманитарный обмен в скором времени.

Россия и Украина провели новый обмен пленными, в результате которого на родину вернулись 160 российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ», — объявили в ведомстве.

В Минобороны раскрыли, что посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а после освобождения из плена россиян разместили на территории Белоруссии. На территории республики им оказали психологическую и медицинскую помощь. После возвращения в Россию военных ждет лечение и реабилитация.

По данным ТАСС, самолет с освобожденными военными уже приземлился в Подмосковье.

Также в Минобороны опубликовали видео, на котором запечатлены телефонные разговоры двух российских военных с женами сразу после обмена.

«Все, меня обменяли, представляешь? Рад до безумия!» — сказал один из мужчин.

Другой военный заверил супругу, что с ним все хорошо, и попросил передать привет родителям.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии «Ленте.ру» отметил, что сейчас обмены пленными фактически являются единственным вопросом, по которому России и Украине удается договариваться.

«Обмен пленными налажен через службы омбудсменов обеих стран, и это, пожалуй, единственная сфера, где получается хоть о чем-то договариваться с Украиной. Обмены происходят довольно часто, раз в две-три недели», — сказал депутат.

Он также заявил, что обычно Москва передает Киеву гораздо больше людей, чем получает обратно, однако в этот раз обмен получился равным. Этот факт Журавлев назвал неплохим знаком, говорящим о проведенной подготовительной работе. Парламентарий добавил, что менять пленных необходимо в любых пропорциях, поскольку жизнь и судьба каждого российского солдата важны.

Предыдущие обмены

Сегодняшний обмен военнопленными стал пятым в 2026 году. Первый из них прошел 5 февраля по формуле «157 на 157», второй — 24 апреля по формуле «193 на 193».

8 мая помощник президента России Юрий Ушаков объявил, что Москва поддержала инициативу главы США Дональда Трампа о проведении обмена по формуле «1000 на 1000». Уже 15 мая состоялся первый этап, в рамках которого Россия и Украина передали друг другу по 205 пленных. По данным портала ЕАН, также были освобождены по 14 тяжелораненых военных с каждой стороны, изначально не входивших в списки.

Второй этап обмена состоялся 5 июня. В тот раз с территории Украины были возвращены 185 человек, столько же передали представителям Киева.

Воссоединение семей и новые обмены

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в разговоре с журналистами объявила, что 26 июня поговорила со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом и договорились с ним как можно чаще устраивать обмены военнопленными, а также гуманитарные акции по возвращению гражданских людей и воссоединению семей.

«Могу сказать, что в ближайшие дни состоится очень важный для нас гуманитарный обмен. Мы планируем еще раз здесь встретиться. В ближайшее время этот процесс будет завершен, я надеюсь»,

— раскрыла омбудсмен.

Помимо этого, Лантратова и Лубинцец договорились о совместном посещении военнопленных и верификации всех списков. Также они продолжат передавать пленным письма и посылки от их родных и близких.