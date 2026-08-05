«Удар по доверию»: Таиланд направил России письмо после убийства брата и сестры в Паттайе

Министерство иностранных дел Таиланда передало главе МИД России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством в Паттайе двух россиян — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство королевства.
Документ послу России Евгению Томихину передала гендиректор Европейского департамента МИД Таиланда Сомруди Пупхронэк. Она выразила соболезнования и подтвердила, что Таиланд «придает большое значение этому делу».
«Таиландские власти будут в полной мере сотрудничать со своими российскими коллегами», — говорится в сообщении.
1 августа премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения в связи с убийством двух россиян в Паттайе. Он назвал произошедшее «ударом по имиджу Таиланда и доверию к сфере туризма». По словам премьера, виновных ждет самое суровое наказание.
26 июля брат и сестра Назимовы выехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. В их поисках участвовали более 200 человек. Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемых. 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признались, что расправились с россиянами ради того, чтобы забрать их мотоцикл.
Тела погибших нашли закопанными в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан. Неподалеку также обнаружили захоронение тайской семьи из трех человек.
Прощание с Романом и Дианой пройдет 6 августа, их кремируют на территории Таиланда.
«Мои дети — герои»
Мать убитых, Зарина Назимова, рассказала, что ожидает справедливого разбирательства и наказания обвиняемым.
«Как мама, потерявшая своих детей, я считаю, что люди, совершившие такие преступления, заслуживают самого их строгого наказания. Для меня самое главное, чтобы они больше никогда не смогли причинить зло ни одному человеку», — сказала она в беседе с ТАСС.
Назимова выразила надежду, что ее допустят на судебный процесс по делу об убийстве.
«Я должна посмотреть в глаза людям, которые отняли жизни моих детей. Я хочу увидеть, что справедливость действительно восторжествовала», — подчеркнула собеседница агентства.
Мать Дианы и Романа считает, что более справедливым наказанием стало бы пожизненное заключение, а не смертная казнь, рассказал ее родственник Константин.
«Что касается наказания для виновных, Зарина отрицает смертную казнь. Она хочет, чтобы они до конца своих дней мучились и мечтали о смерти. <…> Мы чувствуем сильную боль. Зарина еле держится на последних силах», — поделился он.
Константин подчеркнул, что поддержка со стороны окружающих «очень помогает».
Накануне Назимова назвала своих детей героями, гибель которых остановила серию убийств.
«Мои дети — герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», — написала она в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Тайская солидарность
Тем временем водители мототакси в Паттайе начали бесплатно возить граждан России, сообщила местный волонтер Светлана Шерстобоева.
«У нас здесь широко распространилось видео, на котором мототаксист отказывается взять деньги с россиянки из солидарности и сочувствия ко всем россиянам после зверского убийства Романа и Дианы Назимовых. Похоже, другие таксисты последовали его примеру», — рассказала она РИА Новости.
По словам Шерстобоевой, сейчас многие россияне рассказывают и пишут о том, что их возили бесплатно.
Инициатором движения стал популярный тайский мототаксист-блогер с 50-тысячной аудиторией. Он опубликовал видеозапись поездки с россиянкой, где объяснил на родном языке, что отказывается от оплаты из солидарности с россиянами.