«Удар по доверию»: Таиланд направил России письмо после убийства брата и сестры в Паттайе

МИД Таиланда направил Лаврову письмо в связи с убийством россиян в Паттайе

МИД Таиланда направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором выразил соболезнования из-за убийства россиян Дианы и Романа Назимовых тайскими преступниками. Премьер Таиланда назвал произошедшее «ударом по имиджу и доверию» и пообещал самое суровое наказание для злоумышленников. При этом мать Назимовых выступила против смертной казни для убийц ее детей и попросила, чтобы преступники «мучились до конца своих дней».

Министерство иностранных дел Таиланда передало главе МИД России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством в Паттайе двух россиян — 22-летней Дианы и 17-летнего Романа Назимовых, сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство королевства.

Документ послу России Евгению Томихину передала гендиректор Европейского департамента МИД Таиланда Сомруди Пупхронэк. Она выразила соболезнования и подтвердила, что Таиланд «придает большое значение этому делу» .

«Таиландские власти будут в полной мере сотрудничать со своими российскими коллегами», — говорится в сообщении.

1 августа премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения в связи с убийством двух россиян в Паттайе. Он назвал произошедшее «ударом по имиджу Таиланда и доверию к сфере туризма». По словам премьера, виновных ждет самое суровое наказание.

26 июля брат и сестра Назимовы выехали из дома на мотоцикле и перестали выходить на связь. В их поисках участвовали более 200 человек. Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемых. 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признались, что расправились с россиянами ради того, чтобы забрать их мотоцикл.

Тела погибших нашли закопанными в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан. Неподалеку также обнаружили захоронение тайской семьи из трех человек.

Прощание с Романом и Дианой пройдет 6 августа, их кремируют на территории Таиланда .

«Мои дети — герои»

Мать убитых, Зарина Назимова, рассказала, что ожидает справедливого разбирательства и наказания обвиняемым.

«Как мама, потерявшая своих детей, я считаю, что люди, совершившие такие преступления, заслуживают самого их строгого наказания. Для меня самое главное, чтобы они больше никогда не смогли причинить зло ни одному человеку», — сказала она в беседе с ТАСС.

Назимова выразила надежду, что ее допустят на судебный процесс по делу об убийстве.

« Я должна посмотреть в глаза людям, которые отняли жизни моих детей . Я хочу увидеть, что справедливость действительно восторжествовала», — подчеркнула собеседница агентства.

Мать Дианы и Романа считает, что более справедливым наказанием стало бы пожизненное заключение, а не смертная казнь, рассказал ее родственник Константин.

«Что касается наказания для виновных, Зарина отрицает смертную казнь. Она хочет, чтобы они до конца своих дней мучились и мечтали о смерти. <…> Мы чувствуем сильную боль. Зарина еле держится на последних силах», — поделился он.

Константин подчеркнул, что поддержка со стороны окружающих «очень помогает».

Накануне Назимова назвала своих детей героями, гибель которых остановила серию убийств.

« Мои дети — герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют . И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями», — написала она в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тайская солидарность

Тем временем водители мототакси в Паттайе начали бесплатно возить граждан России, сообщила местный волонтер Светлана Шерстобоева.

«У нас здесь широко распространилось видео, на котором мототаксист отказывается взять деньги с россиянки из солидарности и сочувствия ко всем россиянам после зверского убийства Романа и Дианы Назимовых. Похоже, другие таксисты последовали его примеру», — рассказала она РИА Новости.

По словам Шерстобоевой, сейчас многие россияне рассказывают и пишут о том, что их возили бесплатно .

Инициатором движения стал популярный тайский мототаксист-блогер с 50-тысячной аудиторией. Он опубликовал видеозапись поездки с россиянкой, где объяснил на родном языке, что отказывается от оплаты из солидарности с россиянами.