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Армия

В Севастополе военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям

Развожаев: в Севастополе военный убил сослуживца и трех мирных жителей
Shutterstock

В селе Хмельницком военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и мирным жителям. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

«Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет», — поделился Развожаев.

Он уточнил, что стрелявший задержан. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается экстренная медицинская помощь.

Развожаев добавил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

2 августа в Калуге мужчина обстрелял подростков за ночные гонки на питбайках.

В ночь на 1 августа двое 16-летних юношей катались на питбайках во дворе дома. Ожин из местных жителей открыл по ним стрельбу из пневматического пистолета, пострадали ли любители ночных гонок, не сообщается.

Личность стрелка быстро установили, им оказался 36-летний калужанин.

Ранее на Урале пьяный мужчина угрожал подросткам пистолетом и загнал их в реку.

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