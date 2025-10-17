Стали известны подробности о смертельной стрельбе в воинской части в Подмосковье

Российский солдат на территории воинской части в Московской области в ночь на 17 октября, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил контрактника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московский военный округ.

В заявлении подчеркивается, что после этого открывший огонь мужчина свел счеты с жизнью.

«На месте работает комиссия главного командования ВКС (Воздушно-космических сил — «Газета.Ru») России. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие», — сообщили в Московском военном округе.

Одним из первых о смертельной стрельбе на территории воинской части в Подмосковье, сославшись на источник, сообщил телеканал РЕН ТВ. Журналисты уточнили, что трагедия произошла в Наро-Фоминском районе. В материале утверждалось, что в результате стрельбы пострадали не менее трех человек, двоих из них спасти не удалось. Еще одного солдата доставили в больницу с тяжелым ранением.

В июне текущего года в Кяхтинском районе Республики Бурятия мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заперся в комнате хранения оружия в воинской части и открыл стрельбу из автомата. Как писал Telegram-канал Baza, в результате пострадал один военнослужащий.

Ранее в воинской части в Республике Дагестан между двумя сослуживцами произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.