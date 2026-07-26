«Террористов надо мочить в сортире». В России пообещали ответить на удары ВСУ в Кирилловке

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в курортном поселке Кирилловка Запорожской области возросло до 12, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке. К сожалению, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли»,
— отметил он.
Балицкий уточнил, что из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе ребенка.
Семьям погибших оказывают поддержку психологи и сотрудники оперативных служб, врачи в свою очередь борются за жизни и здоровье всех пострадавших. Балицкий заверил, что власти окажут каждому всю необходимую поддержку.
«Никто не останется один на один со своей бедой», — сказал он.
Глава региона подчеркнул, что Киев «целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей». По его словам, объективной оценки произошедшего со стороны европейских государств ждать не приходится, поскольку западные партнеры Украины «оплатили этот террористический акт».
Беспилотники ВСУ ударили по турбазам в Кирилловке в ночь на 25 июля. В областном правительстве обратили внимание, что в поселке, расположенном на берегу Азовского моря, нет военных объектов — это туристический кластер.
Замполит отряда «Сталинград» Центра специального назначения «Барс-Сармат» Вооруженных сил России Юлия Губанова рассказала, что ВСУ направили на Кирилловку около 25 беспилотников, восемь из них достигли цели. По информации ТАСС, над поселком во время разбора завалов были сбиты два наблюдательных беспилотника ВСУ.
МИД России призвал ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ «не замалчивать кровавые теракты» Киева. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, украинские власти показали всему миру «свой звериный нацистский оскал».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим. Он заявил, что атака «поражает своей жестокостью и вызывает глубокое возмущение».
В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура. Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.
«Мочить террористов в сортире»
Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, атаковав туристические базы в Кирилловке, демонстрирует свою лояльность президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.
«Это преступление является элементом «праздничных» мероприятий в честь назначения нового главкома Драпатого <…> Новый главком во время своих первых дней на должности должен показать максимум бесчеловечности, чтобы продемонстрировать лояльность Зеленскому и его команде», — отметил он в беседе с ТАСС.
Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев подчеркнул, что за такие преступления должны последовать удары возмездия, направленные не только против военной инфраструктуры ВСУ, но и против виновных в теракте.
«Владимир Зеленский, Михаил Драпатый и прочие — законные цели для нашей армии [ВС РФ]. Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого.
Они неспособны ни к чему, кроме как вредить России и не заинтересованы в будущем народа Украины», — сказал общественник.
С ответственными за атаку на Кирилловку нельзя вести переговоры, с ними нужно поступать как с террористами, считает министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.
«Никаких, как мне кажется, переговоров с ними вести нельзя. Как говорил наш верховный главнокомандующий [президент России Владимир Путин], напомню, что террористов надо мочить в сортире», — отметил он.
Логунов выразил надежду, что так произойдет с каждым, кто участвовал в атаке по турбазам в Кирилловке.