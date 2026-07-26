«Террористов надо мочить в сортире». В России пообещали ответить на удары ВСУ в Кирилловке

Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы на атакованных ВСУ турбазах в Кирилловке Запорожской области. В результате теракта погибли 12 мирных жителей, еще 19 пострадали. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что удары по курортному поселку «поражают своей жестокостью и вызывают глубокое возмущение». Президент Украины Владимир Зеленский и новый главком ВСУ Михаил Драпатый должны ответить за преступление, они — «законные цели» российской армии, подчеркнули в областной Общественной палате.

Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в курортном поселке Кирилловка Запорожской области возросло до 12, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в Кирилловке. К сожалению, из-под завалов извлечено тело еще одного погибшего. В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли»,

— отметил он.

Балицкий уточнил, что из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе ребенка.

Семьям погибших оказывают поддержку психологи и сотрудники оперативных служб, врачи в свою очередь борются за жизни и здоровье всех пострадавших. Балицкий заверил, что власти окажут каждому всю необходимую поддержку.

«Никто не останется один на один со своей бедой», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что Киев «целенаправленно уничтожает мирное население — взрослых и детей» . По его словам, объективной оценки произошедшего со стороны европейских государств ждать не приходится, поскольку западные партнеры Украины «оплатили этот террористический акт».

Беспилотники ВСУ ударили по турбазам в Кирилловке в ночь на 25 июля. В областном правительстве обратили внимание, что в поселке, расположенном на берегу Азовского моря, нет военных объектов — это туристический кластер.

Замполит отряда «Сталинград» Центра специального назначения «Барс-Сармат» Вооруженных сил России Юлия Губанова рассказала, что ВСУ направили на Кирилловку около 25 беспилотников, восемь из них достигли цели . По информации ТАСС, над поселком во время разбора завалов были сбиты два наблюдательных беспилотника ВСУ.

МИД России призвал ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ «не замалчивать кровавые теракты» Киева. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, украинские власти показали всему миру «свой звериный нацистский оскал».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим. Он заявил, что атака «поражает своей жестокостью и вызывает глубокое возмущение».

В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура. Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.

«Мочить террористов в сортире»

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, атаковав туристические базы в Кирилловке, демонстрирует свою лояльность президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

«Это преступление является элементом «праздничных» мероприятий в честь назначения нового главкома Драпатого <…> Новый главком во время своих первых дней на должности должен показать максимум бесчеловечности, чтобы продемонстрировать лояльность Зеленскому и его команде», — отметил он в беседе с ТАСС.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев подчеркнул, что за такие преступления должны последовать удары возмездия, направленные не только против военной инфраструктуры ВСУ, но и против виновных в теракте.

«Владимир Зеленский, Михаил Драпатый и прочие — законные цели для нашей армии [ВС РФ]. Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого.

Они неспособны ни к чему, кроме как вредить России и не заинтересованы в будущем народа Украины», — сказал общественник.

С ответственными за атаку на Кирилловку нельзя вести переговоры, с ними нужно поступать как с террористами, считает министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.

«Никаких, как мне кажется, переговоров с ними вести нельзя. Как говорил наш верховный главнокомандующий [президент России Владимир Путин], напомню, что террористов надо мочить в сортире», — отметил он.

Логунов выразил надежду, что так произойдет с каждым, кто участвовал в атаке по турбазам в Кирилловке.