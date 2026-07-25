Россия призывает все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ не замалчивать теракты украинских войск в Кировской и Запорожской областях. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Игнорировать действия киевского режима — значит, молча одобрять его преступления и подталкивать к совершению новых, которые приведут к жертвам среди гражданского населения не только России, но и самой Украины», — подчеркнула дипломат.

В ночь на 25 июля ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что это преступление на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Дипломат назвал действия украинских войск тяжким военным преступлением, поскольку им было известно, что целью являются гражданские объекты. По словам Мирошника, тот факт, что туристические базы никак не могли выступать в качестве военной цели, подтверждает наличие детей среди пострадавших.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Киров.