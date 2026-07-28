«Угрожали изнасиловать и сломать пальцы»: 19-летняя девушка заявила об избиении в полиции в Королеве

Главное управление МВД по Московской области начало проверку после заявления 19-летней жительницы Королева о насилии в отделе полиции. Девушка утверждает, что ее задержали после конфликта в магазине из-за подозрения в краже, а затем избили, оскорбляли, угрожали изнасилованием и переломом пальцев. В травмпункте у нее выявили ушиб головы, ссадины и кровоподтеки. Эксперты рассказали «Газете.Ru», что если факт насилия подтвердится, виновным сотрудникам МВД может грозить до 12 лет лишения свободы.

Главное управление МВД по Московской области инициировало проверку после сообщений об инциденте в Королеве, где 19-летняя девушка обвинила полицейских в избиении и угрозах изнасиловать и переломать пальцы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По материалам, изложенным в публикации, руководством подмосковного главка МВД назначено проведение проверки», — сказали там.

Что произошло в Королеве

Пострадавшая 19-летняя Вероника рассказала об инциденте Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Девушка пояснила, что вечером 24 июля после тренировки зашла в магазин на Большой Комитетской улице. На кассе самообслуживания ей не удалось оплатить упаковку огурцов, после чего девушка обратилась к кассиру.

По словам Вероники, кассир потребовала показать содержимое сумки, заподозрив ее в краже алкоголя. Девушка отказалась и предложила проверить записи камер видеонаблюдения, после чего директор магазина вызвала полицию.

Вероника также позвонила по номеру 112 и сообщила, что ее против воли удерживают в магазине. Прибывшие сотрудники полиции, как утверждает девушка, не предъявили удостоверения, силой посадили ее в служебный автомобиль и по дороге оскорбляли.

«В машине они меня начали оскорблять, называть шлюхой и малолетней дурой», — рассказала Вероника.

В Болшевском отделе полиции вещи Вероники осмотрели, однако неоплаченных товаров в них не обнаружили. После этого девушку на некоторое время поместили в изолятор временного содержания.

Угроза изнасилованием

По словам Вероники один из сотрудников, представившийся капитаном полиции, отвел ее на второй этаж. Девушка утверждает, что по дороге он грубо толкал ее, бросал об стены, а когда она упала — придавил своим телом. По ее словам, полицейский угрожал ей сексуальным насилием и применением силы.

«Он говорил, что может сделать со мной все, что угодно, вплоть до изнасилования. Перед тем как подняться, он силой швырнул меня с лестницы на второй этаж. Об стену я ударилась спиной и головой», — сообщила Вероника.

Сотрудник предложил девушке подписать объяснительную, однако она отказалась, поскольку в документе, по ее словам, не были отражены звонок в службу 112 и отказ полицейских предъявить удостоверения.

«Он собрался взять мои отпечатки пальцев. Я не дала. В ответ он сказал, что тогда их переломает», — добавила девушка.

Девушку спасли родители

В это время в отдел приехали родители Вероники, после чего полицейский дал девушке написать заявление. Девушка почувствовала себя плохо, родители вызвали ей скорую.

«Закружилась голова, меня тошнило, я задыхалась. Мы вызвали скорую помощь и дождались ее прямо в отделе, хотя нас и пытались оттуда выгнать. Когда мы сидели на проходной, капитан прошел мимо нас — и у него такая улыбка была на лице. Он смеется, ему весело», — сказала девушка.

В травмпункте у нее диагностировали ушиб мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки.

Вероника и ее мать написали заявления об инциденте и сообщили, что талоны им были выданы, однако дело не возбудили. Семья намерена обратиться в Следственный комитет России.

Что грозит полицейским

Эксперт и адвокат Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что если версия девушки получит подтверждение, то сотрудникам МВД может грозить до 12 лет.

«Если изложенные обстоятельства подтвердятся, действия сотрудников полиции могут быть квалифицированы прежде всего по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения (до 10 лет лишения свободы). Если будет установлено, что потерпевшей умышленно причиняли сильную физическую боль либо нравственные страдания с целью получить признание, наказать, запугать или принудить к определенным действиям, возможна квалификация по части 4 статьи 286 УК РФ как превышение полномочий с применением пытки (до 12 лет лишения свободы). Конкретная квалификация будет зависеть от характера насилия, его целей, последствий и собранных доказательств», — сказал он.

Жорин подчеркнул, что если вы подверглись неправомерным действиям со стороны полиции, следует немедленно зафиксировать травмы и обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и МВД.

«Заявление целесообразно подавать непосредственно в территориальный орган Следственного комитета, поскольку преступления, совершенные сотрудниками полиции в связи с исполнением служебных обязанностей, относятся к подследственности СК. Параллельно можно обратиться в прокуратуру и подразделение собственной безопасности МВД», — рассказал юрист.

Он добавил, что обязательно нужно зафиксировать травмы в медучреждении, сделать фотографии, указать свидетелей произошедшего и потребовать изъятия записей камер отдела полиции, нагрудных видеорегистраторов и иных камер.

«Отказ в возбуждении дела либо бездействие следствия можно обжаловать руководителю следственного органа, прокурору или в районный суд в порядке статей 124–125 УПК РФ», — заключил Жорин.