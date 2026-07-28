МВД проверит отдел полиции в Подмосковье после обвинений в насилии

ГУ МВД России по Московской области запустило проверку ситуации в Королеве, где 19-летняя девушка обвинила полицейских в избиении и угрозах изнасиловать и переломать пальцы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По материалам, изложенным в публикации, руководством подмосковного главка МВД назначено проведение проверки», — сказали там.

Как написал Telegram-канал «Осторожно, новости», 24 июля 19-летняя Вероника зашла в магазин в Королеве, но при попытке расплатиться на кассе самообслуживания сотрудница заподозрила ее в краже алкоголя и попросила открыть сумку. Девушка отказалась показывать свои вещи сотрудникам магазина и предложила проверить камеры. Директор супермаркета вызвала полицию. По словам пострадавшей, приехавшие полицейские скрутили ее, посадили в машину, оскорбляли и не показали удостоверения.

В отделе вещи девушки осмотрели — алкоголя не нашли, однако Веронику все равно поместили в изолятор. Потом один из полицейских, назвавшийся капитаном, отвел ее на второй этаж, где, как утверждает потерпевшая, толкал, бросал об стены и лестницу и угрожал изнасиловать. Полицейский попытался взять с девушки объяснительную, которую та не подписала из-за некорректных показаний, а в ответ на отказ сдать отпечатки угрожал Веронике «переломать пальцы».

После того как в отдел приехали родители девушки, ей дали возможность написать уже настоящее заявление, где она сообщила о насилии в участке, и отпустили. Позднее в медучреждении Веронике диагностировали ушиб головы, ссадины и кровоподтеки. Мать пострадавшей также написала заявление, однако дело пока не возбуждено.

Ранее россиянам объяснили, что делать при избиении полицейскими.