«Предки защищали, а он хайпует»: блогер бросил 5 тысяч рублей в водоем на Мамаевом кургане

Спортивный блогер Святослав Коваленко оказался в центре скандала после провокации на Мамаевом кургане в Волгограде. Мужчина бросил в водоем у скульптуры «Стоять насмерть!» пятитысячную купюру и снял реакцию прохожих на видео. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Спортивный блогер из Астраханской области Святослав Коваленко опубликовал в социальных сетях ролик, снятый на территории мемориального комплекса «Мамаев курган» в Волгограде.

На видео молодой человек бросает в водоем у скульптуры «Стоять насмерть!» купюру номиналом 5 тыс. рублей. По словам блогера, он решил проверить, как посетители мемориала отреагируют на деньги, лежащие под водой.

«Как говорится, исполняются желания. Я загадал желание. Сюда обычно кидают мелочь, я решил кинуть 5000 рублей, вот она лежит», — говорит Коваленко, показывая купюру.

На опубликованных кадрах видно, как несколько посетителей пытаются достать деньги. Среди них — дети и пожилые люди. Один из прохожих перегнулся через бортик и намочил одежду, но не смог дотянуться до банкноты. Другой разулся, зашел в воду и забрал деньги.

Позже блогер удалил ролик. Несмотря на это, его копии и скриншоты продолжают распространяться в сети.

Реакция пользователей

Большинство пользователей соцсетей осудили поступок блогера, назвав его неуважением к месту воинской славы. По мнению комментаторов, подобные эксперименты недопустимы на мемориале, где увековечена память защитников Сталинграда.

Некоторые потребовали привлечь Коваленко к юридической ответственности.

«Надо заводить дело по статье за нарушение общественного порядка, оскорбление нравственности и демонстрацию неуважения к памяти героев Великой Отечественной», — пишут пользователи.

Другие считают, что администрация мемориального комплекса должна применить к блогеру дисциплинарные меры.

«Блогер — типичный кликбейтер, который ради хайпа плевать хотел на чувства людей. Я бы на месте руководства выписал ему крупный штраф и заставил извиниться публично», — написал один из жителей Волгограда.

Что говорят в полиции и юристы

После появления видео сотрудники полиции начали проверку. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили публикацию с видеозаписью, на которой мужчина совершает на территории историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» действия, «которые могут быть квалифицированы как нарушающие общественный порядок ».

В настоящее время сотрудники отдела полиции № 4 УМВД России по Волгограду проводят проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение.

Руководитель юридической фирмы «Спартак» Роман Гребенников считает, что привлечь блогера к ответственности будет непросто, пишет V1.ru.

«Не для того предки защищали Сталинградскую землю, чтобы потомки разбрасывали деньги публично ради хайпа. Сам по себе такой хайп позорен и неэтичен, а уж в таком месте — тем более. Привлечь его с точки зрения закона будет непросто, но с точки зрения общественного порицания — он этого достоин», — заявил юрист.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с News.ru отметил, что окончательная квалификация будет зависеть от результатов проверки и мотивов блогера.

По его словам, сам по себе факт бросания купюры в водоем автоматически не образует состав ни хулиганства, ни осквернения мемориала. Теоретически наиболее строгая квалификация возможна по статье 243.4 УК РФ об осквернении мемориалов защитникам Отечества, однако для этого необходимо доказать умысел и направленность действий. Если этого сделать не удастся, речь может идти лишь об административной ответственности и штрафе.

Кто такой Святослав Коваленко