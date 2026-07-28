Россиянам объяснили, что делать при избиении полицейскими

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Королеве полицейские избили 19-летнюю девушку в своем отделе, оскорбляли и угрожали ей сексуальным насилием — ее заподозрили в краже из магазина, которой не было. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин, если слова жертвы подтвердятся, правоохранителям может грозить до 12 лет тюрьмы за превышение должностных полномочий с применением пыток.

«Если изложенные обстоятельства подтвердятся, действия сотрудников полиции могут быть квалифицированы прежде всего по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения (до 10 лет лишения свободы). Если будет установлено, что потерпевшей умышленно причиняли сильную физическую боль либо нравственные страдания с целью получить признание, наказать, запугать или принудить к определенным действиям, возможна квалификация по части 4 статьи 286 УК РФ как превышение полномочий с применением пытки (до 12 лет лишения свободы). Конкретная квалификация будет зависеть от характера насилия, его целей, последствий и собранных доказательств», — сказал он.

Жорин подчеркнул, что в случае неправомерных действий со стороны полицейских следует немедленно зафиксировать травмы и обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и МВД.

«Заявление целесообразно подавать непосредственно в территориальный орган Следственного комитета, поскольку преступления, совершенные сотрудниками полиции в связи с исполнением служебных обязанностей, относятся к подследственности СК. Параллельно можно обратиться в прокуратуру и подразделение собственной безопасности МВД. Необходимо незамедлительно зафиксировать повреждения в медицинском учреждении, сфотографировать их, указать свидетелей и потребовать изъятия записей камер отдела полиции, нагрудных видеорегистраторов и иных камер. Отказ в возбуждении дела либо бездействие следствия можно обжаловать руководителю следственного органа, прокурору или в районный суд в порядке статей 124–125 УПК РФ», — добавил он.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 24 июля 19-летняя Вероника зашла в магазин в Королеве, но при попытке расплатиться на кассе самообслуживания сотрудница заподозрила ее в краже алкоголя и попросила открыть сумку. Девушка отказалась показывать свои вещи сотрудникам магазина и предложила проверить камеры. Директор супермаркета вызвала полицию. По словам пострадавшей, приехавшие полицейские скрутили ее, посадили в машину, оскорбляли и не показали удостоверения.

В отделе вещи девушки осмотрели — алкоголя не нашли, однако Веронику все равно поместили в изолятор. Потом один из полицейских, назвавшийся капитаном, отвел ее на второй этаж, где, как утверждает потерпевшая, толкал, бросал об стены и лестницу и угрожал изнасиловать. Полицейский попытался взять с девушки объяснительную, которую та не подписала из-за некорректных показаний, а в ответ на отказ сдать отпечатки угрожал Веронике «переломать пальцы».

После того как в отдел приехали родители девушки, ей дали возможность написать уже настоящее заявление, где она сообщила о насилии в участке, и отпустили. Позднее в медучреждении Веронике диагностировали ушиб головы, ссадины и кровоподтеки. Мать пострадавшей также написала заявление, однако дело пока не возбуждено.

«По материалам, изложенным в публикации, руководством подмосковного главка МВД назначено проведение проверки», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее полицейскую понизили в должности за избиение школьника.