В США раскрыли имя наследницы Эпштейна. Кто она?

Бывшая спутница Джеффри Эпштейна Карина Шуляк может получить до $100 млн из его состояния. Она была последней, кто говорил с американским финансистом перед смертью. В 2019 году его арестовали по обвинению в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. О том, что известно об их отношениях и почему имя Шуляк вновь оказалось в центре внимания, — в материале «Газеты.Ru».

Уроженка Белоруссии Карина Шуляк, которая почти восемь лет состояла в отношениях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, может получить до $100 млн из его состояния. Как пишет The New York Times, речь идет в том числе о кольце с бриллиантом в 33 карата.

По данным издания, именно Шуляк стала последним человеком, которому Эпштейн позвонил перед смертью в тюремной камере в августе 2019 года. После публикации миллионов страниц ранее закрытых документов выяснилось, что она была не просто его спутницей, но и человеком, который пользовался практически безграничным доверием финансиста .

Как следует из материалов расследования, Шуляк познакомилась с Эпштейном в 2011 году вскоре после переезда в Нью-Йорк. Она перебралась в США по студенческой визе, работала ассистентом стоматолога и пыталась продолжить образование. В переписке, которая оказалась в распоряжении следствия, говорится, что сначала девушка с осторожностью относилась к новому знакомому и даже отказалась принимать его помощь, однако позднее их отношения стали близкими.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В последующие годы Эпштейн фактически обеспечивал ее жизнь. Согласно опубликованным документам, он оплачивал обучение в стоматологической школе Колумбийского университета, перечислил ей почти миллион долларов, помог получить сначала грин-карту, а затем американское гражданство, а также регулярно переводил деньги ее родителям. Позже Шуляк начала заниматься его недвижимостью, персоналом и бытовыми вопросами — от организации ремонта до управления сотрудниками.

В материалах минюста она не фигурирует ни как обвиняемая, ни как предполагаемая соучастница преступлений Эпштейна. The New York Times отмечает, что ФБР никогда публично не сообщало о ее допросе, а адвокаты многочисленных потерпевших не вызывали ее для дачи показаний. Через своего адвоката Шуляк отказалась комментировать публикацию документов.

После смерти Эпштейна выяснилось, что незадолго до кончины он внес изменения в завещание. Согласно документам, значительная часть имущества стоимостью около $600 млн предназначалась именно Шуляк. Однако после выплаты компенсаций многочисленным потерпевшим стоимость наследственной массы существенно сократилась. По оценке NYT, сегодня речь может идти о сумме до $100 млн, хотя окончательный размер выплат еще не определен.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн — американский финансист, которого называли одним из самых влиятельных людей в США из-за связей с политиками, бизнесменами и представителями шоу-бизнеса. В 2008 году он признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетней в проституцию , однако избежал длительного тюремного срока благодаря соглашению со следствием.

В июле 2019 года Эпштейна вновь арестовали — на этот раз по обвинению в организации торговли несовершеннолетними девушками в целях сексуальной эксплуатации. Через месяц его нашли мертвым в камере нью-йоркской тюрьмы. Официальная причина смерти — самоубийство. После этого против его наследства были поданы сотни исков, а расследование его связей продолжилось.

Спустя несколько лет американские власти начали публиковать материалы расследования, которые пролили свет на окружение финансиста, его переписку, финансовые операции и отношения с женщинами, многие из которых позднее заявили, что стали жертвами сексуальной эксплуатации.

В конце 2025 года в США вступил в силу закон о раскрытии архивов по делу финансиста, после чего министерство юстиции приступило к поэтапной публикации документов. Первые массивы файлов появились в декабре, однако процесс оказался значительно сложнее, чем ожидалось: ведомству пришлось дополнительно проверять миллионы страниц, скрывая персональные данные потерпевших и свидетелей. По данным AP, в ходе подготовки публикации были обнаружены еще более миллиона ранее неучтенных документов.

Крупнейший релиз состоялся 30 января 2026 года. Тогда минюст США опубликовал свыше трех миллионов страниц материалов, около 180 тыс. изображений и две тысячи видеозаписей . Ведомство заявило, что тем самым выполнило требования нового закона о максимальном раскрытии информации по делу Эпштейна. Однако публикация сразу вызвала критику. Одни политики заявили, что документы чрезмерно отредактированы, другие, напротив, указывали, что часть персональных данных потерпевших была скрыта недостаточно тщательно.

Россиянки в архивах Эпштейна

Среди людей, чьи имена оказались в опубликованных материалах, были и женщины из России. Одной из наиболее известных стала бывшая российская модель Светлана Пожидаева . В марте газета The Wall Street Journal впервые раскрыла ее историю, рассказав, что после смерти Эпштейна она сменила имя, переехала в другой город и надеялась навсегда оставить прошлое позади.

По словам Пожидаевой, с 2008 по 2019 год Эпштейн полностью контролировал ее жизнь. Он обещал помочь с модельной карьерой и трудоустройством, оформил ей американскую визу через модельное агентство, предоставил жилье, контролировал финансы и иммиграционные вопросы, а также требовал знакомить его с другими молодыми моделями. Сама женщина заявляет, что была одной из жертв сексуальной эксплуатации.

После публикации архивов минюст США попытался скрыть персональные данные потерпевших. Однако в части документов имя Пожидаевой по ошибке осталось незаретушированным. Позже ведомство признало наличие отдельных ошибок и повторно отредактировало материалы, однако часть сведений уже успела разойтись по СМИ и социальным сетям.

По словам Пожидаевой, после этого ей пришлось обращаться к журналистам с просьбой удалить публикации, раскрывающие ее личность. Кроме того, блогеры начали искать информацию о ее новой жизни и семье.

«Я так измотана. Я не спала и нормально не ела уже несколько недель. Я лучше расскажу эту неловкую историю сама и покончу с этим раз и навсегда, чтобы наконец-то обрести свободу и закрыть эту главу», — рассказала она The Wall Street Journal.

Как работала схема Эпштейна

Из опубликованных документов следует, что после сделки со следствием в 2008 году Эпштейн стал чаще приглашать к себе совершеннолетних девушек, многие из которых были моделями из России и стран Восточной Европы. Им обещали работу, помощь с карьерой, знакомство с влиятельными людьми или трудоустройство в известных компаниях, в том числе связанных с индустрией моды.

По данным WSJ, впоследствии многие женщины рассказывали, что вместо обещанной работы оказывались полностью зависимыми от Эпштейна. Он оплачивал им жилье, визы, медицинские расходы, переводил деньги родственникам, а затем использовал эту зависимость для контроля. Некоторые из них утверждали, что финансист заставлял их искать новых девушек, которым также обещал помощь с карьерой.

Адвокат Брэд Эдвардс, представлявший интересы десятков потерпевших, заявил The Wall Street Journal, что после осуждения в 2008 году Эпштейн фактически изменил схему работы, переключившись на совершеннолетних девушек.

«Он практически не привлекал внимания правоохранительных органов», — сказал Эдвардс.

Бывший федеральный прокурор Мойра Пенза, расследовавшая дело секты NXIVM, отметила, что подобные схемы строятся не только на физическом насилии, но и на финансовой и психологической зависимости.

«Когда ты оказываешься в полной зависимости от хищника, речи о добровольном согласии уже нет», — подчеркнула она.