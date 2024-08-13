Элитную квартиру Ларисы Долиной мошенники «продали» москвичке. Певица отказалась съезжать

Певица Лариса Долина стала очередной жертвой телефонных мошенников с Украины. Они заставили ее продать элитную московскую квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет» — прямиком в руки злоумышленников. При этом жилье теперь по документам легально принадлежит обычной паре из Москвы, которая не подозревала, что участвует в мошеннической схеме. В итоге артистка отказывается съезжать, а квартиру арестовали.

Украинские мошенники украли у российской певицы Ларисы Долиной 180 млн руб. Она сама рассказала об этом в видеообращении, отметив, что вынуждена объяснить ситуацию из-за большого количества вопросов журналистов.

«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия», — поделилась Долина.

Как именно ее обманули, женщина не рассказала. То, что мошенники находятся на Украине, установило, по ее словам, следствие (возбуждено соответствующее уголовное дело, в котором Долина признана потерпевшей). Она пояснила, что не может раскрывать больше подробностей в интересах следствия. Но добавила, что из-за мошенников ее квартира оказалась под арестом . Владелец в таком случае не может продать квартиру, но по-прежнему может жить в ней.

Исполнительница предупредила, что 13 августа злоумышленники также выложили в интернет фальшивое видеообращение от ее лица.

«[Обращение] чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды», — подчеркнула Долина.

По данным Telegram-канала Baza, в соцсетях Долиной появился пост о продаже квартиры за 112 млн руб. и залоге дачи за еще 50 млн руб. От имени артистки в публикации объяснялось, что все это она сделала, чтобы проспонсировать батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). А остаток жизни «Долина» хочет провести в Одессе. Сообщения уже удалены из соцсетей певицы.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что Долину обманом вынудили продать элитную квартиру в «Москва-Сити» площадью 236 кв. м за 112 млн руб. Ей позвонили подставные «спецслужбы» и напугали, что жильем интересуют мошенники. И чтобы избежать неприятностей, нужно продать квартиру самой, а деньги перевести на безопасный счет.

«В процессе подготовки умудрились выманить из Долиной около 68 млн сбережений. Куда все это время смотрело окружение артистки — непонятно», — пишет канал Mash.

Украинские специалисты убеждали артистку избавиться от квартиры с апреля. Параллельно они связались с риелторским агентством «Львов эстейт» и поручили найти реальных покупателей. Само агентство не подозревало, что участвует в мошеннической схеме. В мае покупатели нашлись, и сделку легально оформили в Москве. Но как только Долина получила деньги, она все перевела на счета злоумышленников. Итоговая сумма составила 180 млн руб. Певица поняла, что ее обманули, только когда новые владельцы собрались заселяться.

«Сегодня хозяева пришли в свое свежеприобретенное жилье, но их не пустили. Долина отказывается отдавать ключи», — резюмирует Mash.

Канал также опубликовал видео у дома Долиной с новыми владельцами — это семейная пара из Москвы. Они уточнили, что певица должна была съехать еще месяц назад, но перестала выходить на связь. По данным канала, артистка сама связалась с юристами и добилась ареста жилья. Покупатели, приехавшие утром к ее дому, сейчас находятся в отделе полиции.

При этом по данным SHOT, квартиру Долиной купила 34-летняя Полина Л. Сама девушка заявила Mash, что она — учительница английского языка, не покупала квартиру артистки и не понимает, как ее имя попало в договор. А пара на видео у дома Долиной даже не похожа на нее и ее мужа Виктора. Супруги также рассказали, что с ними не связывались ни полиция, ни представители Долиной.

«Нельзя выставить народную артистку за дверь»

Государство и правоохранительные органы должны поддержать Долину, заявил в разговоре с «Газетой. Ru» продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, певица не должна остаться «на улице» из-за мошенников.

«Нельзя позволять народную артистку просто взять и так выкинуть за дверь, лишить ее жилья... Это неправильно, надо в этом разбираться», — подчеркнул он.

Собеседник «Газеты.Ru» обратил внимание на преклонный возраст Долиной — в следующем году ей исполнится 70 лет. Пригожин отметил, что артистка всю жизнь много работала и теперь заслуживает участие властей.

Продюсер также предостерег, что сейчас против россиян в принципе действует огромное количество подобных преступников. Украинские злоумышленники «пользуются ситуацией» и играют на эмоциях людей во время СВО. В том числе множество тех, кто старается обманом выманить недвижимость, квартиры.

«Пока страна находится в СВО, мошенники не спят, совершают преступления, так было и в 1941, и 1942 году, и в 1945, в послевоенные годы. Жулики не спят, они воруют, грабят людей, нападают на людей, они ищут все новые и новые формы», — говорит Пригожин.

Он выразил надежду, что виновных обязательно найдут и накажут.

Но в итоге больше всего могут пострадать покупатели квартиры Долиной, которые честно за нее заплатили, предполагает Mash. Если Долина докажет, что её развели мошенники, то суд может аннулировать сделку и оставить квартиру певице, уточнил в беседе с SHOT адвокат Александр Добровинский. Тогда покупатель останется и без жилья, и без крупной суммы денег.