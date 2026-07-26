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Общество

«Наступила мгла, жуткий ливень»: жительница Ростова-на-Дону — о сильном урагане

В Ростове-на-Дону засняли деревья, которые порвали провода во время урагана

В Ростове-на-Дону из-за сильного ливня повалило деревья, многие из которых висят на электропроводах. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Светлана, отметив, что во время непогоды город накрыла «мгла», а в некоторых помещениях отключили свет.

«Я находилась на рабочем месте, внезапно в магазине стало очень темно, как будто город накрыла ночь. Мне позвонил сын, сказал, что дома (район Театральная площадь) выключили свет. Спросил, где лежат наши свечи, чтобы их зажечь, так как наступила мгла. Потом я выглянула посмотреть, что происходит, начала снимать. Потом начался жуткий ливень. В магазине, где я работаю, погас свет. Я увидела двух женщин — 71 год и ее дочь 54 лет. Так как находились в реальной опасности для жизни, я их позвала спрятаться от стихии. Город еще долго будет решать последствия урагана. Сейчас сломанные деревья все еще лежат, но мы живем в частном секторе, тут нет центральной автомагистрали или важной дороги. Деревья висят на проводах, пока не убрали», — сказала она.

В Ростовской области поздним вечером 25 июля штормовой ветер, гроза и ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения. В 15 городах и районах пропало электричество, что привело к проблемам с подачей воды.

В области также повалило сотни деревьев. Несмотря на непогоду, аварийные службы уже приступили к ремонту. Власти попросили жителей региона не выходить без острой необходимости на улицу.

Мэр города Александр Скрябин заявил, что в результате сильной непогоды пострадали 14 человек, одного из них спасти не удалось, семерых госпитализировали.

Ранее в Подмосковье заметили кружащийся смерч.

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