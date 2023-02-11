Убийства, наркотики, ДТП. Как умирали русские рэперы

В начале февраля петербургский рэпер Yung Trappa скончался в возрасте 27 лет — предположительно, после отравления неизвестным веществом. Многие другие русскоязычные хип-хоп исполнители также ушли из жизни в раннем возрасте. О причинах смерти МС Молодого, Децла, Ромы Англичанина и других отечественных рэперов рассказывает «Газета.Ru».

MC Молодой (1983–2009)

close 100% MC Молодой VK

Российский музыкант MC Молодой (Антон Ионов) начал заниматься рэпом в возрасте 14 лет в Праге. Вместе с D. Bruto и Димаком он основал проект Psycho MC`s, который представлял русский рэп в Центральной Европе. При поддержке Касты их треки издавались в России на сборнике Rap.Runet.

В 2002 году МС Молодой основал проект «П-13» и познакомился с рэпером Лигалайзом (Андреем Меньшиковым) — вскоре вышел их совместный трек «Без извинений». Также Лигалайз был впечатлен композицией Ионова «Я знаю людей…» и предложил придумать к ней припев. Так «П-13» стал популярным в России. Затем появился ряд синглов и альбомов МС Молодого — как в коллаборациях, так и сольно.

Рэпер также стал одним из основателей баттл-культуры в России. Одним из его самых популярных треков стала «Игра в реальную жизнь», записанная со Смоки Мо.

29 июня 2009 года стало известно, что 26-летний Ионов пропал без вести. Документов при себе он не имел, и около трех недель родственники занимались его поисками. 18 июля тело Ионова доставили в морг. Причиной смерти назвали остановку сердца. Вероятно, проблемы со здоровьем рэпера были связаны с наркотической зависимостью, которую он не скрывал.

Децл (1983–2019)

close 100% Децл (Кирилл Толмацкий) Владимир Федоренко/РИА Новости

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер 3 февраля 2019 года после выступления в Ижевске от острой сердечной недостаточности. Музыкант почувствовал недомогание после выступления на частной вечеринке в одном из ночных клубов. Его директор Павел Беленец подчеркнул, что перед выходом на сцену артист не жаловался на плохое самочувствие и не подавал признаков слабости. Диджей, который сменил Децла на сцене после его выступления, также сказал, что не заметил ничего странного в его поведении. Однако вскоре после того, как Толмацкий ушел в гримерку, он побледнел, сел в кресло и потерял сознание.

Врачи скорой помощи приехали через пять минут после вызова, но не смогли вернуть рэпера к жизни. Беленец подчеркнул, что Децл никогда не жаловался на здоровье и всегда чувствовал себя хорошо. Мать рэпера Ирина Толмацкая в эфире Первого канала заявила, что ее 35-летний сын не выдержал напряженной работы:

«Перенагрузки. Он много работал. Записал за последние полгода два альбома. Он как-то жаловался, что «мама, у меня болит рука, нога». Я предлагала сходить к врачу, а он говорит — нет, это невралгия, много работы».

Сразу же после смерти артиста в сети появились слухи относительно того, что причиной его кончины могли стать наркотики или алкоголь. Однако никто из тех, кто общался с Толмацким перед выступлением, не смог подтвердить факта употребления им каких-либо алкогольных или наркотических веществ. Источник в СК рассказал о том, что анализ крови музыканта на содержание соответствующих веществ также не дал никаких результатов.

close 100% Ратмир Шишков (второй слева) с участниками группы «Банда» Gennadii Usoev/Global Look Press

Выпускник «Фабрики звезд-4» Ратмир Шишков был участником музыкальной группы «Банда» вместе с Тимати, Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой. Квартет не просуществовал долго и распался после трагической гибели 19-летнего солиста.

В ночь на 23 марта 2007 года Шишков и его четверо друзей попали в смертельное ДТП в Москве. Их «Мерседес» столкнулся с другим автомобилем, загорелся и взорвался. Погибших опознали по зубам и фрагментам одежды. Позже выяснилось, что виновником аварии стал водитель «Мерседеса» Тимур Байсаров, проехавший на красный сигнал светофора.

Через несколько часов после смерти Шишкова у него родилась дочь Стефания.

Рома Англичанин (1988–2017)

close 100% Рома Англичанин (Роман Сащенко) ЛСП/VK

Белорусский рэпер Рома Англичанин (Роман Сащенко) обрел популярность в первой половине нулевых благодаря сотрудничеству с проектом ЛСП Олега Савченко. Они выпустили альбомы «ЁП», «Виселица», «Romantic Colegtion» и другие. В 2014 году на музыкантов обратил внимание Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) и пригласил их в свое агентство Booking Machine.

Рома Англичанин погиб 30 июля 2017 года в возрасте 29 лет. Точная причина его смерти не озвучена до сих пор. Самая популярная теория фанатов — рэпер скончался от передозировки.

В интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) Савченко подтвердил, что Англичанин употреблял запрещенные вещества, но никто не мог переубедить его побороть зависимость. Впоследствии ЛСП посвятил Англичанину клип «Тело» и песню «Вспоминай».

Лева Twice (1989–2012)

close 100% Левон Папян Лёва Папян/VK

Самые популярные треки рэпера Левы Twice (Левона Папяна) — «Ты жил», «200$», «Game Over» и «Пред пред последний».

7 июня 2012 года Лева Twice скончался в возрасте 23 лет в своей квартире в Петербурге. Во время ссоры его зарезала любимая девушка Екатерина Дорофеева. Удар ножом в грудь оказался смертельным, и прибывшим медикам осталось только констатировать смерть. Друзья Левона рассказали, что он очень любил девушку и часто упоминал ее в своих треках.

Энди Картрайт (1990–2020)

close 100% Энди Картрайт kkkartrait/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Энди Картрайт (Александр Юшко) был участником рэп-баттлов — преимущественно на площадке Versus Battle. Он сотрудничал с исполнителями Луперкалем («Проект Увечье»), Нигативом, Ресторатором и другими. Рэпер выпустил семь сольных студийных альбомов, последний из которых — «Форева я» — вышел в 2018 году.

Летом 2020 года в петербургской квартире были найдены расчлененные и расфасованные по пакетам останки Картрайта. Обвиняемой по делу стала вдова музыканта Марина Кохал. Женщина сразу же призналась в расчленении. Она заявила, что таким образом хотела лишь скрыть факт смерти мужа, а сам он якобы умер от передозировки.

Следствие установило, что 13 июля 2020 года обвиняемая, задумав убийство своего мужа, купила в аптеке инсулиновый препарат, а полторы недели спустя ввела рэперу инъекцию. От этого у него развились шоковое состояние и гипоксия, в результате чего он умер.

Murda Killa (1993–2020)

close 100% @yungmurda187/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский хип-хоп исполнитель Murda Killa (Максим Решетников) начал заниматься рэпом в 2012 году и участвовал в текстовых батлах. В 2015 году он выпустил первые треки, а спустя год презентовал релиз «Murderland». В 2018-м вышли три релиза Murda Killa: «Brokestar», «Темнота» и «Октябрьская грязь». Незадолго до смерти в 2020 году Murda Killa выпустил совместный релиз с Сашей Скулом «Навьи тропы».

13 июля 2020 года блогер Саша Конь написал в соцсетях, что Решетников второй день не выходит на связь. Вскрыв квартиру рэпера, Конь и его друг обнаружили его мертвым. Оказалось, что Решетников скончался в ночь на 13 июля из-за приступа астмы. Причиной проблем со здоровьем могли стать алкоголь и антидепрессанты.

Yung Trappa (1995–2023)

close 100% Yung Trappa official_yung_trappa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Петербургский рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) выпустил первый альбом в 2012 году. В 2014-м он принял участие в Versus Battle вместе с Федуком. В свой день рождения 14 августа 2015 года Ширяев был задержан за хранение и распространение наркотиков и пробыл в тюрьме пять с половиной лет. После освобождения в 2021 году Ширяев выпустил две совместные работы с Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

Вскоре его снова задержали — на этот раз по обвинению в принуждении девушки к половым связям под угрозой убийства. После 14 месяцев в СИЗО Ширяев вышел на свободу в декабре 2022 года. 3 февраля 2023 года рэпер скончался в возрасте 27 лет. Его тело обнаружили в квартире жилого дома на Дровяной улице. Как сообщает Mash, Yung Trappa умер от острого отравления неизвестным веществом.