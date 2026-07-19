Обвиняемых в торговле людьми братьев Тейт задержали в США. Месяц назад они были в России

В США задержали известных блогеров-женоненавистников Эндрю и Тристана Тейтов. Великобритания потребовала их экстрадиции после предъявления новых обвинений в изнасилованиях, торговле людьми и распространении порнографии. В начале июня братья приезжали в Россию, записывали видео с Красной площади и говорили о своей «русской душе». Подробнее о том, чем прославились блогеры и зачем прилетали в Москву и Петербург, — в материале «Газеты.Ru».

Федеральные маршалы США задержали скандально известных блогеров-женоненавистников Эндрю и Тристана Тейтов в Майами. Как сообщают американские СМИ, это произошло возле концертного комплекса James L. Knight Center, где Эндрю Тейт должен был провести турнир по боям на кулаках.

Практически сразу после задержания Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила о новых обвинениях против братьев. Они касаются еще четырех предполагаемых потерпевших.

39-летнему Эндрю Тейту предъявили семь дополнительных обвинений в изнасиловании, три — в организации или содействии торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, три — в причинении телесных повреждений, а также еще 19 обвинений, связанных с непристойными изображениями детей и экстремальной порнографией.

Его брату, 38-летнему Тристану Тейту, дополнительно вменяют один эпизод сексуального насилия, два эпизода изнасилования и три эпизода организации или содействия торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

По версии следствия, преступления были совершены в период с июля 2010 года по август 2017 года. После задержания братьев британская прокуратура заявила, что намерена добиваться их экстрадиции в Соединенное Королевство как по ранее предъявленным обвинениям, так и по новым эпизодам.

От ареста до ареста: уголовные дела братьев

Проблемы с законом у братьев начались еще в 2022 году. Тогда их задержали в Румынии по подозрению в создании организованной преступной группы, торговле людьми и сексуализированной эксплуатации женщин . Следствие утверждало, что Тейты знакомились с женщинами под предлогом романтических отношений, а затем принуждали их создавать контент для взрослых.

В 2023 году румынская прокуратура официально предъявила братьям обвинения. В 2024 году британские власти выдали ордер на арест братьев по делу о преступлениях сексуального характера: изнасилованиях, торговле людьми, растлении и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Однако в феврале 2025 года румынская прокуратура сняла с братьев запрет на выезд из страны, после чего они улетели в США на частном джете. В Румынии Тейты должны были находиться под домашним арестом, однако в ситуацию вмешался спецпосланник американского президента Ричард Гренелл, и им удалось покинуть страну. СМИ отмечали, что Тейты активно поддерживали Трампа во время избирательной кампании, поэтому администрация США оказала давление на Румынию для освобождения братьев.

Уже несколько месяцев спустя Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила, что предъявила братьям 21 обвинение, включая изнасилования, секс-торговлю, причинение телесных повреждений и организацию проституции.

Во Флориде в отношении Эндрю и Тристана Тейтов также началось новое расследование. Сами братья отвергают все обвинения и называют уголовные дела «политически мотивированными».

Зачем братья приезжали в Россию?

2 июня этого года Эндрю и Тристан Тейты приехали в Россию. Эндрю Тейт опубликовал видео из аэропорта, на котором его встречают люди в национальных костюмах с танцами и караваем под песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. К ролику он добавил подпись на русском языке: «Новых друзей наживай, а старых не теряй!».

Блогеры посетили Петербург, а потом и Москву, проводили встречи, давали интервью, отдыхали на вечеринках и публиковали ролики о своем пребывании в России. Мужчины катались на танке и стреляли из автоматов, посетили поле для гольфа и записывали видео на фоне Храма Василия Блаженного.

«Русские счастливы, но не подают виду, прямо как я. Я русский в душе. Я внутренне счастлив, хотя по мне этого не видно», — говорил Эндрю Тейт на ролике с Красной площади.

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Позже блогер объяснил, что решил лично проверить, насколько соответствует действительности то, что о России говорят на Западе.

«Мне было очень интересно, насколько сильно меня старались обмануть насчет этой страны. Правды о России я не знал. Это моя первая поездка. Я подумал: «Ну, вы мне о чем-то лжете. Съезжу-ка я сам и проверю», — заявил Тейт в интервью RT.

Представители блогеров подчеркивали, что поездку они полностью оплатили самостоятельно и не получали какого-либо вознаграждения за визит.

Как сообщалось в материале «Коммерсанта», российская поездка стала частью мирового турне братьев. В 2026 году они также посетили Турцию, Казахстан, Узбекистан, Гонконг, Макао, Дубай и ряд других мест. По данным издания, целью поездок были встречи с предпринимателями, местными сообществами и медиапроектами, а также создание контента о жизни в разных странах.

Визит Тейтов в Россию вызвал широкий общественный резонанс. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила , что не понимает, кто пригласил в страну людей «со столь сомнительной репутацией».

«Обвинения в тяжких преступлениях не сняты, а нам зачем-то предлагают радоваться «заморскому чуду». Даже если их поддерживает Трамп, это не значит, что нужно воспринимать его слова как сигнал к действию», — написала она.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала визит блогеров в страну во время проведения ПМЭФ «идеологической диверсией».

«Если он действительно занимался педофилией, то ему не место не только на питерском форуме — но и вообще в нашей стране. Мне кажется странным, что этот человек вообще получил право на въезд в Россию», — говорила парламентарий.

По ее мнению, «пятая колонна во власти» не дремлет, если «всякого рода отщепенцев, нерукопожатных даже в своих странах, кто-то сюда притягивает».

«Женщины — собственность мужчин» и другие высказывания Тейта

Эндрю Тейт, наиболее известный из братьев, — бывший профессиональный кикбоксер, ставший одним из самых известных представителей так называемой «маносферы» — сообщества блогеров, пропагандирующих мужское превосходство и традиционные гендерные роли. Миллионы подписчиков он собрал благодаря роликам о богатстве, успехе и отношениях, одновременно продавая собственные образовательные курсы и подписки.

Не меньшую известность Тейту принесли его скандальные заявления. Он утверждал, что встречается с 18-летними девушками, потому что может «оставить на них свой отпечаток», а жертвы изнасилования должны нести ответственность за то, что с ними произошло.

«Я считаю, что женщина принадлежит мужчине. Если я с ней, она моя. Она моя собственность, как моя машина», — пояснял Тейт.

Он также известен ультраправыми высказываниями.

«Знаете, я думаю, нам следует вернуть нацистское приветствие», — говорил блогер в одном из видео.

В начале 2026 года на видео из ночного клуба Майами блогер вместе с другими ультраправыми интернет-персонами подпевал песне рэпера Ye, в которой восхвалялся нацизм и Адольф Гитлер.