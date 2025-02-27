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Обвиняемый в торговле людьми «Король токсичной маскулинности» направился в США

Обвиняемый в торговле людьми блогер Эндрю Тейт вылетел из Румынии в США
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Andreea Alexandru/AP

Обвиняемый в торговле людьми блогер Эндрю Тейт вылетел из Румынии в США вместе с братом Тристаном после того, как был снят запрет на их выезд из страны. Об этом сообщает G4media.

«Братья Эндрю и Тристан Тейт покинули Румынию сегодня утром после того, как был снят запрет на выезд из страны… Братья Тейт сегодня утром вылетели на частном самолете в Америку, — говорится в публикации.

Братья Тейты должны были находиться под домашним арестом, однако ограничения с них были сняты из-за вмешательства администрации США в лице спецпосланника американского лидера Ричарда Гренелла. О давлении Гренелла на румынские власти писало в середине февраля издание Financial Times.

Сообщается, что блогер, известный как «Король токсичной маскулинности», улетел во Флориду на частном самолете. У Тейтов есть гражданство Великобритании и США. При этом в Великобритании, как и в Румынии, они обвиняются в создании организованной преступной группировки, торговле людьми, нескольких изнасилованиях, а также сексуальной эксплуатации девушек для изготовления порнографических материалов. Сам Тейт утверждает, что он стал жертвой политического заговора.

20 декабря апелляционный суд Бухареста вернул дело Эндрю и Тристана Тейт в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) для проведения расследования заново.

Блогер был арестован под Бухарестом в декабре 2022 года вместе со своим братом и двумя местными жительницами. Затем они были переведены под домашний арест. Позже им разрешили передвигаться по Бухаресту и ближайшему уезду. В марте 2024 года Тейты были повторно задержаны после того, как женщины, обвиняющие Тейта в преступлениях, получили информацию о том, что он может планировать побег из Румынии.

Эндрю Тейт — кикбоксер, он был двукратным чемпионом мира ISKA. Его брат Тристан также занимался кикбоксингом. Тейт был заблокирован на различных интернет-платформах за выражение женоненавистнических взглядов и разжигание ненависти. В своих постах бывший кикбоксер радикально высказывался о феминизме и сексе, а также осуждал страны Запада. В частности, он утверждал, что место женщины в доме, женщины не могут водить машину и являются собственностью мужчин.

Американское посольство в 2023 году обратилось в правоохранительные органы в связи с пропажей гражданки США, которая позднее была найдена в доме боксеров.

Ранее участник реалити-шоу MTV Чоппер был арестован за сутенерство.

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