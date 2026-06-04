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Политика

В Госдуме ответили, искренне ли иностранцы поддерживают политику РФ

Депутат Журавлев: есть западные журналисты, способные воспринимать аргументы России
CAP/TFS/Global Look Press

Экономический форум в Санкт-Петербурге посетили американские блогеры, хвалящие Россию и традиционные ценности. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» ответил, верит ли он в искренность заявлений иностранцев.

«Странно было бы считать, что на Западе живут одни невежды и недоумки, хотя порой, глядя, к примеру, на нынешнее руководство ЕС, именно такой и хочется сделать вывод. Там достаточное число людей умных и начитанных, способных здраво анализировать ситуацию и к фактам подходить беспристрастно. Больше всего их среди западной прессы, и, если посмотреть на того же Такера Карлсона или Кэндис Оуэнс, они ведь вполне способны воспринимать и российские аргументы в этом геополитическом споре», — сказал он.

Журавлев отметил, что не всякий, кто хвалит Россию — автоматически на ее стороне. Однако, по его мнению, есть еще надежда наладить диалог с Западом.

«Это не означает, что они автоматически находятся на нашей стороне или, допустим, как хотелось бы думать западному сообществу, получают за это гонорары. Это просто нормальное отношение к собственной профессии, не пропаганда, разъевшая западные СМИ сверху донизу, а журналистика, способная задавать вопросы и искать на них ответы. И это, кстати, может означать, что еще далеко не все потеряно в процессе налаживания диалога между Россией и Западом», — подытожил он.

Форум ПМЭФ посетила и приняла участие в пленарных сессиях американская блогер Кэндис Оуэнс. В рамках своих выступлений она заявила, что европейским лидерам невозможно победить Россию и похвалила традиционные ценности. Ультраконсервативная блогер известна прежде всего своими утверждениями о жене президента Франции Бриджит Макрон — она утверждает, что Бриджит — мужчина, сделавший операцию по смене пола.

Оуэнс также известна неоднозначными высказываниями и конспирологическими теориями — она отрицает науку, описывая ее как «языческую веру» и называет сатанистами (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) тех, кто верит в существование динозавров в прошлом и высадку американцев на Луне.

На форум приехал и западный блогер Эндрю Тейт. В аэропорту Санкт-Петербурга его встретили с почестями — с караваем и солью под песню «Матушка-земля». При этом в Великобритании, Румынии и США блогера обвиняют в создании ОПГ по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также в изнасиловании несовершеннолетних.

Общественница Екатерина Мизулина возмутилась его визиту и заявила, что россиянам «как папуасам предлагают радоваться заморскому чуду».

Ранее сообщалось, что отец Илона Маска намерен посетить ПМЭФ-2026.

 
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