Дачникам рассказали, как устранить подтопления на участке после ливней

Чаще всего разговоры о неизбежной порче урожая после ливней оказываются преувеличением. Тем не менее, не стоит допускать подтоплений на дачном участке. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Знаете, у кого ничего расти не будет, если мы берем дачников? У того, кто закопал сточные канавы. Когда дачные товарищества проектировались, вдоль заборов всегда проходили канавы. А потом многие собственники их закопали, чтобы чуть-чуть расширить свою территорию. Пожадничали», — обратил внимание эксперт.

Он посоветовал оборудовать канавы, чтобы избежать подтоплений.

Садовод Александр Сидельников до этого говорил, что специальные удобрения с полезными почвенными микроорганизмами помогут дачникам спасти урожай в период затяжных ливней, они позволяют повысить сопротивляемость корневой системы к гнилостным заболеваниям.

Особенно тщательно, по его словам, следует следить за пасленовыми культурами — это картофель, томаты, баклажаны, поскольку во влажных условиях они могут быстро заболеть.

Главное управление МЧС РФ накануне предупредило, что ливни с грозами и градом, а также штормовой ветер с порывами 25 м/с и выше ожидаются в восьми регионах России.

Ранее ученые рассказали, что мощные наводнения в России будут случаться чаще.