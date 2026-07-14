Силовики раскрыли, где хранились БПЛА для сорванной атаки на ВПК в Подмосковье

ФСБ: дроны для сорванного теракта в Подмосковье хранились в арендованном ангаре

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые должны были быть использованы для сорванной ФСБ РФ атаки на предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московской области, хранились в арендованном ангаре недалеко от цели. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

В заявлении говорится, что дроны были доставлены в Подмосковье через территорию ряда зарубежных стран.

«Груз был размещен в заранее арендованном складском помещении — ангаре, расположенном рядом с объектом посягательства. Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что организаторы теракта завербовали гражданина РФ, пообещав ему денежное вознаграждение за содействие. Россиянин согласился и по заданию кураторов арендовал ангар, куда впоследствии доставили БПЛА.

ФСБ России утром 14 июля сообщила о срыве серии терактов против объектов ВПК и офицеров министерства обороны. По данным ведомства, Служба безопасности Украины (СБУ) намеревалась использовать 35 беспилотников для удара по оборонному предприятию в Московской области. Российские силовики заранее узнали о доставке дронов в регион, летательные аппараты привезли в Подмосковье через территорию Словакии, Польши и Белоруссии. ФСБ задержала предполагаемого исполнителя теракта и ликвидировала одного из его пособников, оказавшего вооруженное сопротивление. Утверждается, что к организации атаки причастен украинский рэпер и актер «Киевстонер» (настоящее имя Альберт Василев), который в данный момент проживает в Европейском союзе.

Ранее в РФ сорвали масштабную атаку украинских спецслужб на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях.