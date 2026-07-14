ФСБ сорвала план СБУ ударить по стратегическому предприятию ВПК в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сорвали план Службы безопасности Украины (СБУ) ударить FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Об этом сообщили в ФСБ.

Отмечается, что СБУ намеревалась ударить по оборонному предприятию в Подмосковье 35 FPV-беспилотниками.

Российские силовики заранее узнали о доставке FPV-дронов в Московскую область. На основании полученных данных сотрудники ФСБ выявили и взяли под наблюдение партию испанской керамической плитки, внутри которой были спрятаны 35 дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы.

13 июля стало известно, что сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников, подозреваемых в подготовке атак на российские военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. В ведомстве уточнили, что все дроны были обезврежены.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что попыткой атаки на российские аэродромы Киев намеревался парализовать работу стратегической авиации и всколыхнуть пессимистичные настроения среди граждан РФ.

Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах украинских националистов.