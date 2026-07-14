Рэпер Киевстонер об обвинениях ФСБ: «Я чиллю, братан, в Доту играю»

Украинский рэпер и блогер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер, категорически отрицает в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) причастность к попытке атаки на предприятие в Подмосковье, о которой заявляла ФСБ.

Сначала артист выложил короткий ролик с реакцией: «Шо, [блин]?» Затем музыкант опубликовал видео под заголовком «Public Service Announcement» (в переводе «Объявление для общественности». — «Газета.Ru») и заявил, что не понимает, почему оказался в центре такого внимания.

«У меня вопрос: зачем? Понимаю, если я был активным типом, а я сбитый летчик. Зачем столько бабок тратить, чтобы обозначить меня вот так? Не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая беспонтовая инвестиция. Я чилю, братан, я в доту играю. Какая организация чего-либо?» — недоуменно сказал он.

Недавно в ФСБ рассказали, что Киевстонер координировал подготовку нападения на одно из стратегических предприятий военно-промышленного комплекса в Московской области. Для этого в Россию незаконно привезли 35 FPV-дронов, спрятанных в партии испанской керамической плитки.

В ангаре рядом с целью нашли беспилотники с канадскими системами управления и взрывчаткой иностранного производства.

К атаке были причастны несколько человек: двое молдаван готовили помещение для запуска дронов, а исполнителем оказался россиянин с криминальным прошлым. Его задержали и он сотрудничает со следствием. Еще один участник, отвечавший за прием и сокрытие груза, при задержании открыл огонь по силовикам. Его ликвидировали.

Позднее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышен разговор Васильева об эвакуации исполнителя теракта.

Ранее стало известно о причастности рэпера «Киевстонера» к сорванному теракту под Москвой.