В Госдуме рассказали, зачем в США рассекретили материалы об НЛО

Депутат Милонов: власти США манипулируют доказательствами об НЛО
ФБР рассекретило материалы об инопланетянах, в них описаны разные свидетельства о пришельцах и неопознанных летающих объектах. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» усомнился в правдивости документов. Он отметил, что образ инопланетян в документах совпадает с описанием пришельцев из американских фильмов.

«Инопланетяне — это все в стиле Трампа. Когда ему необходимо разнообразить повестку, появляются какие-то дополнительные вещи. И в общем-то его избиратели, сторонники — они искренне радуются тому, что Трампу и вообще великой Америке удалось запечатлеть и начать общение с инопланетянами. Для них — это все продукция американского кинематографа. И, кстати, образ, который рисует эти исследования, якобы рассекреченные документы, он полностью соответствует кинематографическому образу так называемых пришельцев», — заявил он.

Парламентарий ответил, стоит ли России подружиться с инопланетянами, если они существуют.

«Серьезные разговоры на эту тему в данном контексте бессмысленны, потому что Трамп и серьезные разговоры, в общем, вещи сложно совместимые. Но то, что каждый раз, когда у Трампа есть некий тупик, возникают инопланетяне, это стало уже некой традицией. Не надо относиться к этому слишком серьезно. Относитесь к этому как, вот, некой его шалости», — заключил он.

В рассекреченных ФБР США файлах о внеземной жизни и НЛО содержится информация о существах маленького роста.

В 60-х годах прошлого века фиксировалось большое количество случаев появления НЛО. Так, в отчете от октября 1966 года говорится о летающих объектах, которые бесшумно зависали в воздухе, быстро набирали скорость и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования. Несколько свидетелей утверждали, что видели членов экипажа НЛО. По их словам, это были существа ростом от 107 до 122 см, одетые в то, что похоже на скафандры и шлемы.

В документах также сообщалось о предполагаемых обломках летающих тарелок, которые якобы являлись фрагментами из неизвестного металла.

Ранее американский астронавт рассказал о встрече с внеземным разумом в собственной спальне.

 
