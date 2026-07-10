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Общество

Названа предварительная причина смерти двух девочек, пропавших в Туве

Предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утопление
Следком.Тыва/MAX

Утопление названо предварительной причиной смерти двух 12-летних девочек, которые пропали в Кызыле 1 июля. Об этом сообщило СУ СК России по республике Тыва, передает ТАСС.

«Предварительная причина смерти двух девочек в Туве — утопление», — говорится в сообщении.

Тела детей нашли 9 июля в реке, родители их опознали. Погибших обнаружили в один день на берегу Енисея на расстоянии более 80 км друг от друга. По предварительным данным, следов насилия не обнаружено. После пропажи детей была организована масштабная поисковая операция с участием сотен спасателей и волонтеров. Глава республики Тыва Владислав Ховалыг заявил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь и психологическая поддержка.

В СУ СК РФ по республике сообщали, что следователи рассматривают три версии произошедшего: несчастный случай на воде, совершение противоправных действий в отношении них и суицид.

Ранее во время поисков пропавших детей толпа в Туве едва не разгромила частный дом.

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