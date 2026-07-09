«Процедура опознания завершена»: в Туве нашли тела пропавших 12-летних девочек

В Туве найдены тела обеих 12-летних девочек, пропавших 1 июля. Родители опознали их. Погибших нашли в один день на берегу Енисея на расстоянии более 80 км друг от друга. По предварительным данным, следов насилия не обнаружено. После пропажи детей была организована масштабная поисковая операция с участием сотен спасателей и волонтеров. Глава республики Тыва Владислав Ховалыг заявил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь и психологическая поддержка.

В Енисее нашли тела 12-летних девочек, пропавших в Кызыле 1 июля, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вся республика скорбит вместе с ними.

«Процедура опознания завершена. Подтвердилось, что найденные в Енисее тела принадлежат нашим пропавшим девочкам», — написал Ховалыг.

Глава республики выразил благодарность неравнодушным жителям и волонтерам, которые «по зову сердца, не жалея сил, круглосуточно участвовали в поисках наравне со спасателями».

«Сейчас близким Айланы и Амины как никогда нужны покой и наша поддержка. Прошу земляков проявить чуткость и уважение. Пожалуйста, воздержитесь от многочисленных комментариев, обсуждений и домыслов в социальных сетях», — отметил он.

По данным регионального управления СК РФ, тело первой девочки было найдено 9 июля на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района. Тело второго ребенка — в районе села Ийи-Тал, также на берегу Енисея.

«В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначаются судебно-медицинские экспертизы», — сообщили в СК РФ.

«КП-Красноярск» сообщает, что расстояние между этими населенными пунктами составляет 84 километра.

«В Туве как раз в дни поиска фиксировалось повышение уровня воды, объявлялось штормовое предупреждение. Река была бурной и непредсказуемой. Да и в полноводном Енисее разглядеть что-то маленькое на участке почти в 100 километров крайне сложно», — говорится в публикации.

«АиФ-Красноярск» отмечает, что сообщения об обнаружении тел поступили с разницей всего в несколько десятков минут. Первое пришло 9 июля около 9:00 по московскому времени, второе — чуть позже. Родственники сообщали, что одна из пропавших девочек не умела плавать. Возможно, ее подруга тоже.

Как пропали дети

Две 12-летние подруги Амина и Айлана вышли из дома около 18 часов и направились в сторону небольшого пляжа на берегу Енисея, где местные жители часто купаются. Было жарко, температура воздуха выше 30 градусов.

Поиск начали почти сразу. Следов пропавших детей нигде не было. В окрестностях пляжа нашли их телефоны, которые лежали так, словно их аккуратно положили на это место. Следующей находкой стала сандалия одной из девочек, потом в воде ниже по течению нашли часть обуви второй из них. В поисках участвовали более 700 человек — волонтеры, сотрудники силовых ведомств, спасатели, родственники. Были задействованы беспилотники и кинологи с собаками.

Глава республиканского СУ СК РФ Константин Столбин рассказывал журналистам, что следователи рассматривают три версии безвестного исчезновения детей: несчастный случай на воде, возможное совершение противоправных действий в отношении них и возможный суицид.

Дело получило широкий общественный резонанс. Вечером 5 июля возбужденная толпа пыталась взять штурмом частный дом, в котором, по уверению местной ясновидящей, могли находиться пропавшие дети. Это оказалось не так. В дело пришлось вмешиваться полиции и Росгвардии, позже было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и применении насилия по отношению к представителю власти.