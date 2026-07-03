Обувь одной из пропавших в Тыве девочек нашли на берегу реки

В Кызыле всю ночь велись поиски двух пропавших без вести школьниц 12 и 13 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по республике Тыва.

В ходе поисков на берегу Енисея были обнаружены телефоны девочек, а в 400 километрах от них — обувь одной из них. Всего участники поисков за ночь прошли около 30 километров. С утра снова собираются группы, чтобы продолжить поиски. Пока они не принесли результатов, сообщил собеседник агентства.

Как сообщали 2 июля в пресс-службе МЧС, поиски проходят на земле, воде и с воздуха. Ход поисковых работ находится на личном контроле начальника Главного управления МЧС России по республике Тыва генерал-майора внутренней службы Алексея Артемова. Задействованы водолазы, беспилотная авиация и сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

По информации ГУ МВД России по региону, школьницы ушли из дома около 18 часов 1 июля. В полиции уточнили, что девочки могли находиться на берегу реки Енисей в районе дома №28 по улице Колхозной. По факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Ранее в Улан-Удэ без вести пропали двое детей девяти и пяти лет.