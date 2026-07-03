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Поле удара ВСУ в Токмаке сформировали штаб медиков

Балицкий: после удара ВСУ в Токмаке сформировали штаб по оказанию медпомощи
Shutterstock

В Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Токмаке формировали штаб по оказанию медпомощи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Развернуты дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим», — написал он.

По данным главы региона, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения, пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести. По словам Балицкого, он поручил социальному блоку правительства региона немедленно начать работу с родственниками тех, кого спасти не удалось. Ожидается, что положенные семьям выплаты будут предоставлены в кратчайшие сроки.

ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Токмаке утром 3 июля. Губернатор Запорожской области заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, Балицкий держит ситуацию на личном контроле.

Ранее ВСУ ударили по полям с урожаем в Запорожской области.

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