В Крыму и Севастополе ввели режимы ЧС. Почему власти пошли на этот шаг?

Аксенов сообщил, что в Крыму и Севастополе ввели режимы ЧС

В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Как объяснили власти, это необходимо для решения вопросов экономического характера. Перед этим на полуострове ограничили электроснабжение, приостановили продажу топлива и сократили количество пассажирских поездов. Зачем нужен режим ЧС и что происходит с туристическим сезоном в Крыму — в материале «Газеты.Ru».

Власти Крыма и Севастополя ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) для решения экономических вопросов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», — отметил он.

Аксенов объяснил, что правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по «организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения». Режим ЧС действует с 13:00 мск 26 июня, уточнил глава региона.

Аналогичное заявление сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки использования различных форс-мажоров в ситуациях, обязательствах», — сказал он.

По словам Развожаева, жители Севастополя, у которых в связи с отключением электроэнергии пострадала бытовая техника или другое оборудование, теперь могут обратиться в муниципальные комиссии за возмещением.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым», в рамках режима ЧС будет действовать специальный координационный орган — штаб , который возьмет на себя «управление ликвидацией последствий».

В частности, власти могут ограничивать доступ людей и транспорта в зону ЧС, приостанавливать деятельность организаций в случае угрозы безопасности, а также определять порядок использования транспорта, связи и другого имущества. Также режим ЧС позволяет пострадавшим получать компенсации и страховые выплаты .

Гражданам необходимо соблюдать меры безопасности, следить за официальными сообщениями властей, строго выполнять указания их и быть готовым к возможным ограничениям.

Накануне в Крыму и Севастополе из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате атаки украинских беспилотников ввели режим временного ограничения электроснабжения. 24 июня Севастополь полностью оставался без света.

«Ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено», — рассказал Развожаев.

22 июня Аксенов запретил до 1 сентября бронировать места и принимать детей в детских лагерях Крыма. Помимо этого, оперативный штаб республики сократил количество пассажирских поездов, следующих на полуостров и обратно. С 21 июня в Крыму приостановили продажу топлива физическим лицам.

Пробки и срыв туристического сезона

На Крымском мосту в последние дни регулярно появляются автомобильные пробки. 26 июня по состоянию на 10:00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 980 транспортных средств, а со стороны Керчи — 1780, сообщил оперштаб региона. Время ожидания превышало четыре часа.

По информации краснодарского новостного портала 93.ru, пробка растянулась на 19 километров. Некоторые водители поделились, что за два часа смогли преодолеть лишь «метров 100».

«Теперь очередь на выезд постоянная — крымчане за топливом, туристы домой, так как еще и электричество во многих местах отключают часто», — посетовал еще один автомобилист.

По состоянию на 16:00 мск со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра уже не было. Однако со стороны Керчи находилось уже 2290 транспортных средств. Ожидание может превысить пять часов, предупредили в оперштабе.

По информации «Коммерсанта», среди туристов сейчас фиксируется «обвальное снижение спроса» на Крым из-за сложной ситуации с функционированием транспорта и инфраструктуры в регионе.

«Для Крыма падение составило 30,9% год к году. Это связано с массовым пересмотром планов путешественников. В Крыму количество отмененных бронирований за год увеличилось на 87,9%, а в Севастополе — на 78,9%», — отметило издание.

«Ажиотажа нет»

В большинстве магазинов Симферополя, несмотря на проблемы с электроснабжением полуострова, «продуктового ажиотажа нет». Как выяснил aif.ru, гречка, дешевая бакалея, сахар и соль, которые раньше пользовались повышенным спросом, свободно лежат на полках.

«Хлеб, как предупредили симферопольцев, завозить в торговые точки будут не дважды в день, а один раз. При этом супермаркеты с собственными пекарнями продолжат выпускать полный ассортимент своих изделий», — говорится в публикации.

Однако небольшие магазины оказались «в трудной ситуации» , поскольку генераторы в отсутствие электроэнергии нечем заправить — «топлива сейчас нет». «Поэтому там, где надолго отключают электричество, они просто закрываются. И неясно, смогут ли открыться, когда все наладится», — отметило издание.

Накануне Аксенов заявил, что продовольственная безопасность в Крыму полностью обеспечена. Кроме того, в наличии есть все необходимые лекарства, добавил он.