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«Самый провальный за последние годы». Почему выпускники массово жалуются на ЕГЭ?

Baza: выпускники школ назвали ЕГЭ-2026 самым провальным
Ученики перед началом сдачи единого государственного экзамена по русскому языку в школе №953 в Москве
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Российские выпускники массово жалуются на результаты ЕГЭ, называя текущую кампанию провальной из-за опечаток в заданиях, некорректных текстов и потери баллов. Возмущаются даже отличники. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что ЕГЭ пора отменять. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские школьники массово подают апелляции на результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), жалуются на ошибки в контрольно-измерительных материалах (КИМ), абстрактные тексты и потерянные баллы, сообщает Baza.

«Самый провальный ЕГЭ за последние годы», — приводит Telegram-канал один из отзывов выпускников об экзаменах.

Основной причиной возмущения стали опечатки в высокобалльных заданиях. Отличница одной из подмосковных школ рассказала, что готовилась к экзамену по русскому языку на протяжении двух лет, а в итоге получила всего 54 балла. По словам выпускницы, текст задания не соответствовал теме сочинения.

«Мне попался текст Санина про полярников, а тема звучала: «Как проявляется героизм в мирное время?» Хотя о героизме в тексте ни слова. С другим материалом та же история, но тема звучала про тяжелые условия труда. Темы должны были быть наоборот», — поделилась девушка.

Однако Рособрнадзор официально подтвердил, что темы сочинений полностью соответствуют предложенным опорным текстам.

Помимо этого, в КИМ по русскому языку нашлась лишняя буква в задании на ударение, из-за чего слово «позвала» превратилось в «позвалаА». Рособрнадзор прокомментировал и эту ситуацию.

«В этом задании предлагаются слова, в которых экзаменуемые должны соотнести выделенное в задании ударение с тем ударением, которое соответствует современной норме русского литературного языка, зафиксированной в государственном словаре. В слове «позвала» указанного задания ударная буква была выделена. Поэтому опечатка не препятствовала успешному выполнению задания», — отметили в службе.

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При этом самым сложным словом на ЕГЭ по русскому языку оказалось «преддверие». «Многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — цитирует РИА Новости руководителя комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по русскому языку Романа Дощинского.

Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, на экзамене по литературе выпускники столкнулись с ошибкой в задании на сопоставление цитат и героев, где полностью отсутствовала реплика Павла Кирсанова из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети». Кроме того, в трехбалльной задаче №27 по биологии на биосинтез белка составители нарушили фундаментальное правило комплементарности нуклеотидов, пожаловались школьники.

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По информации Baza, организаторы также допустили недочет на ЕГЭ по английскому языку, забыв указать в требованиях к тексту 38.2 про шахматы, необходимо ли приводить решение описываемой проблемы. «Неточность» закралась и в задание №5 экзамена по информатике.

«В ФИПИ [Федеральном институте педагогических измерений] это уже назвали «технической неточностью». Некоторым выпускникам о «неточности» успели сказать в ходе самого экзамена спустя пару часов, когда они уже потратили кучу времени на то, чтобы разобраться с заданием»,прокомментировала Мизулина ЕГЭ по информатике.

В Рособрнадзоре пояснили, что опечатка допущена в примере, а само задание сформулировано «полностью корректно и решаемо».

«Остальные ошибки и опечатки, о которых сообщалось в ряде Telegram-каналов, не подтвердились», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В Рособрнадзоре также пояснили, что все поступающие замечания, касающиеся содержания КИМ ЕГЭ, внимательно анализируются. «Итоги проведенного анализа всегда учитываются при проведении централизованной обработки результатов экзаменов на федеральном уровне», — добавили в службе.

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«Не просто менять, а отменять!»

В одном из вариантов заданий на ЕГЭ по русскому языку использовался текст писателя Александра Иличевского, критикующего Россию. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что обратился в Минпросвещения и Рособрнадзор с просьбой объяснить такой «ляп».

«Непонятно, почему вообще даются задания по автору, который с 2013 года живет за рубежом и критикует Россию. В письме я прошу руководство Рособрнадзора и Минпросвещения ответить на этот и другие вопросы», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

В частности, парламентарий поинтересовался, проводилась ли экспертиза текста Иличевского, кто именно и на каком основании принимал решение о включении фрагмента в экзаменационные материалы, какие меры приняты в отношении этих лиц и по жалобам выпускников.

«ЕГЭ и в этом году проходит с многочисленными скандалами. Каждый день в ходе кампании ко мне поступают различные жалобы выпускников, родителей, педагогов <...> Чиновники от образования постоянно твердят, что ЕГЭ совершенен и его не надо менять. Хотя его давно пора не просто менять, а отменять!» — подчеркнул Миронов.

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Основной период ЕГЭ длится с 1 июня по 9 июля 2026 года. Выпускники уже сдали экзамены по русскому языку, литературе, иностранным языкам, истории, биологии, географии, обществознанию, математике, химии, физике и информатике. На 22–25 июня выделены резервные дни по всем предметам, а 8–9 июля состоятся пересдачи по выбору.

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