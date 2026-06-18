В Минпросвещения сообщили о росте высокобалльников на ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По сравнению с прошлым годом увеличилась доля участников ЕГЭ, набравших по истории, литературе, русскому языку и химии от 61 до 100 баллов», — сказал Кравцов.

По его словам, рост высокобалльников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что по русскому языку учеников, которые сдали экзамен на высокий балл, в сравнении с прошлым годом, стало на 56 тысяч больше, по химии — на 4,2 тысячи, по истории — на 3,2 тысячи, по литературе — почти на 1,4 тысячи.

Количество участников, набравших 100 баллов, составило 5 263 человека, из которых 154 выпускника получили 200 баллов за два предмета, уточнил глава ведомства.

В Минпросвещения также предупредили о мошенниках, которые рассылают СМС и ссылки на фальшивые сайты, предлагая раньше всех проверить результаты. В ведомстве призвали доверять только официальным источникам информации.

Ранее было названо самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году.