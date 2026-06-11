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Общество

Школьница рассказала, как прятать шпаргалки на ЕГЭ, и лишилась результатов экзамена

Mash: девушке из Хабаровска аннулировали результаты ЕГЭ после видео
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Школьница из Хабаровска опубликовала в TikTok совет по сдаче ЕГЭ и лишилась баллов за экзамен. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в прошлом году в интернете появился ролик, на котором школьница подробно объясняет, как пользоваться шпаргалками на экзамене. В том числе она рассказывала, как и куда их прятать.

Вскоре видео нашли и установили личность автора, а спустя десять дней аннулировали результаты.

В результате отец школьницы обратился в суд. Сама выпускница утверждала, что не использовала подсказки, а видео записала, чтобы надрать подписчиков и просмотры.

Другая сторона утверждала, что в видео были реальные задания, а во время настоящего экзамена девушка трижды выходила из аудитории.

В результате результаты школьницы восстановили.

До этого в Москве девушку не допустили до защиты диплома и исключили из вуза из-за того, что более 40% ее работы якобы сгенерировали нейросети. В суде убедительных доказательств представители учреждения предоставить не смогли, поэтому студентку восстановят.

Ранее юрист раскрыл популярные схемы обмана выпускников во время ЕГЭ.

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