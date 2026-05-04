На Украине пожаловались на трудности с ударами дронов по Москве

Украинские военные сталкиваются со значительными трудностями, пытаясь атаковать дронами Москву. Об этом заявил внештатный советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш»), пишет «Укринформ».

Бескрестнов отметил, что Киев понимает, что «Москва очень защищена», и Украине нужны «более современные инновационные технологии», чтобы избежать провалов в запуске дронов по российской столице.

«Действительно тяжело работать по Москве и вокруг нее. Мы понимаем, что враг пытается также применить много средств РЭБ, и это вызов для наших производителей, поэтому стараемся активировать и использовать более современные системы навигации вместо спутниковой навигации и другие решения для того, чтобы наши БПЛА могли долетать до Москвы», — сказал он.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки БПЛА по Москве во время парада Победы 9 мая.

Также 4 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник атаковал здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы, пострадавших не было.

15 апреля главком ВСУ Сырский также заявил, что одной из целей Украины является нанесение ударов вглубь российской территории.

Ранее на Украине рассказали о новой тактике России по применению дронов.

 
