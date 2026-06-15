16 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Верующие во время Божественной литургии в соборе во имя первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости в День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – одного из значимых христианских праздников, который завершает Петров пост

16 июня в России отмечают День рождения «Артека». В этот день во всем мире говорят о правах детей в странах Африки и необходимости защищать морских черепах. Православные верующие вспоминают благоверного царевича Димитрия, а мусульмане встречают Новый год по Хиджре. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 16 июня

* День рождения «Артека»

В этот день в 1925 году в Гурзуфе открылась первая смена детского центра «Артек». Начинался он с нескольких брезентовых палаток, в которых разместились 80 пионеров, а со временем превратился в один из крупнейших детских центров мира. В 1998 году ЮНЕСКО признала «Артек» проектом XXI века, а позже центр получил статус учреждения под эгидой организации.

Сегодня «Артек» представляет собой современный комплекс, где дети могут не только отдыхать круглый год, но и участвовать в образовательных программах. Их содержание регулярно обновляется, а среди наиболее востребованных в 2026 году остаются морские образовательные направления.

* Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки)

Проблема защиты прав детей в странах Африки по-прежнему остается одной из самых острых: многие ребята живут в бедности и сталкиваются с трудностями в получении образования и медицинской помощи. Международный день африканского ребенка учредили в 1991 году по инициативе Организации африканского единства.

Выбор даты связан с трагедией 1976 года в южноафриканском Соуэто, где расстреляли участников мирного шествия школьников, выступавших против дискриминации. Сегодня в этот день вспоминают погибших детей и проводят мероприятия, призванные привлечь внимание к проблемам юных африканцев.

* Международный день семейных денежных переводов

Каждый день миллионы трудовых мигрантов отправляют деньги своим семьям, помогая близким и поддерживая экономику целых государств. Когда-то переводы занимали дни, но современные технологии сделали их почти мгновенными. Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН учредил этот праздник в 2015 году. Его цель — выразить признательность людям, которые поддерживают родных, работая вдали от дома, а также напомнить о важности финансовой грамотности.

* Международный день морской черепахи

Морские черепахи появились на Земле задолго до человека и пережили многие изменения, происходившие на планете. Однако сегодня их популяции сокращаются из-за браконьерства, загрязнения окружающей среды и уничтожения естественных мест обитания.

Международный день морской черепахи приурочен ко дню рождения американского биолога Арчи Карра, посвятившего жизнь изучению и защите этих животных. Во многих странах в этот день проводят экологические акции, убирают пляжи и организуют мероприятия, направленные на сохранение морских черепах.

Зеленая морская черепаха-альбинос в аквариуме в Куала-Лумпуре, Малайзия Lens Hitam/Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники 16 июня • Международный день водопада. День посвящен природным водопадам — уникальным творениям природы, сочетающим мощь, красоту и экологическую ценность. Сегодня по всему миру проводятся различные просветительские акции: выставки, школьные проекты, экскурсии. • День благодарности арбористам. Праздник родился в США, а теперь отмечается во всем мире. В этот день люди благодарят арбористов (специалистов по уходу за деревьями) за их труд. • День чекушки. Это неофициальный праздник, посвященный чекушке (от старинной «четушки») — стеклянной бутылке на 250 мл, ассоциируемой с водкой.

Что отмечают в разных странах 16 июня

День Блума — Ирландия. Ирландцы гордятся писателем Джеймсом Джойсом и его романом «Улисс». В честь главного героя книги Леопольда Блума в Дублине появился необычный праздник. События романа происходят 16 июня 1904 года, поэтому именно эту дату выбрали для торжеств. В День Блума поклонники писателя надевают костюмы начала XX века, гуляют по местам, описанным в книге, и читают отрывки из «Улисса».

Религиозные праздники 16 июня

* Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву

Царевич Димитрий, младший сын Ивана Грозного, родился в 1582 году. После смерти отца он вместе с матерью поселился в Угличе. В 1591 году восьмилетний царевич погиб при загадочных обстоятельствах. Современники обвиняли в случившемся людей Бориса Годунова, однако историки до сих пор спорят о причинах смерти Димитрия.

Царевича похоронили в Угличе. По церковному преданию, у его гробницы начали происходить чудеса и исцеления. В 1606 году Русская православная церковь причислила Димитрия к лику святых, а его мощи перенесли в Архангельский собор Московского Кремля.

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

* День иконы Божией матери Одигитрии Югской

В начале XII века старцу Дорофею из Псково-Печерского монастыря явилась Богородица и велела отыскать Ее чудотворный образ, чтобы основать обитель на ярославской земле.

Дорофей отправился в путь с иконой. В дороге он прислонил образ к ветвям дерева и решил немного отдохнуть. Когда пришло время продолжить путь, старец не смог снять икону. Он воспринял это как знак свыше и остался на этом месте. Вскоре рядом с его жилищем начали селиться люди, а позже здесь построили монастырь.

* Мусульманский Новый год

Мусульманский Новый год знаменует начало нового года по Хиджре — летоисчислению, которое ведут со времени переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. В 2026 году, согласно большинству исламских календарей, он приходится на 16 июня, хотя в ряде стран дата может отличаться из-за особенностей наблюдения за Луной.

Мухаррам — первый месяц мусульманского календаря и один из четырех священных месяцев в исламе. В это время верующие уделяют больше внимания молитве, благим поступкам и духовной жизни. Добровольный пост в Мухарраме считается особенно ценным после поста в Рамадан. Во время поста мусульмане воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката. От соблюдения поста освобождаются дети, беременные женщины, больные, путники и некоторые другие категории верующих.

Пост запрещен только в дни двух главных мусульманских праздников — Ураза-байрама (Ид аль-Фитр) и Курбан-байрама (Ид аль-Адха). Поститься в пятницу, субботу или воскресенье не запрещается, однако в исламской традиции не рекомендуется специально выделять эти дни для отдельного поста, если они не связаны с постом в предыдущий или следующий день.

Народные праздники 16 июня

* Лукьян Ветряк

Народный праздник получил свое название в честь святого мученика Лукиллиана. Прозвище «Ветряк» появилось неслучайно: на Руси в этот день внимательно следили за ветром и по его направлению пытались предсказать погоду и будущий урожай. Считалось, что южный ветер помогает хлебам быстрее созреть. Восточный, напротив, предвещал болезни, северо-восточный — затяжные дожди, а северо-западный — сырую погоду. Если же ветер словно поднимался от самой земли, ждали ясных и теплых дней.

В Лукьянов день крестьяне также выбирали место для будущего колодца. Для этого использовали старинный способ: ставили на землю перевернутую сковороду и через некоторое время проверяли ее дно. Если на металле появлялась влага, считалось, что вода находится близко и копать колодец можно именно здесь.

Именины 16 июня

* Афанасий;

* Денис;

* Дмитрий;

* Лукьян;

* Михаил;

* Павел;

* Юлиан.

Приметы: что можно и что нельзя делать 16 июня

* Приметы о погоде

Гроза на Лукьяна — к сенокосу.

Дождик на Лукьяна предвещает грибной сезон.

Утренний туман на воде — к ясному дню.

Marianne Pfeil/Shutterstock/FOTODOM

Совы кричат — наступит непогода.

Что можно делать 16 июня

* Наблюдать за ветром. По его направлению судили об урожае и погоде.

* Сушить белье на улице. Считалось, что ветер «выдувает» из одежды все плохое.

* Открывать окна, чтобы проветрить дом (особенно если ветер дует с юга — он считался благоприятным).

Что нельзя делать 16 июня

* Ходить против сильного ветра. Боялись заболеть и «надуть» на себя проблемы.

* Пересчитывать деньги. Считалось, что это ухудшит финансовое положение.

* Совершать дорогие покупки — чтобы не «выбросить деньги на ветер».

* Делиться секретами на улице. Люди верили, что ветер разнесет тайны по свету.

Лунный календарь 16 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 2-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Рак.

Согласно прогнозам астрологов, это очень благоприятный период для любых начинаний, который отлично подходит для запуска новых проектов, смены работы или начала путешествий. Особенно удачным это время будет для построения планов и деловых переговоров, которые во второй день цикла имеют все шансы на успех.

Энергия Рака располагает к спокойным и монотонным делам, требующим усердия, поэтому весь день лучше действовать постепенно, без резких движений. Также отличным решением будет направить энергию на заботу о семье и домашнем уюте, чтобы провести время в кругу самых близких людей. Рекомендуется заняться любыми делами по дому вроде уборки или готовки, которые принесут умиротворение. День очень хорош и для финансовых операций, пусть и небольших, но приятных трат. Астрологи советуют быть внимательнее при принятии финансовых решений и постараться избегать конфликтов, которые могут возникнуть на почве эмоциональных качелей этого дня.

16 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Это очень обаятельные, щедрые и творческие личности.

Какие исторические события произошли 16 июня

* 1633 год — суд инквизиции признал Галилео Галилея виновным в поддержке гелиоцентрической системы мира. Спустя несколько дней ученого заставили публично отречься от своих взглядов.

* 1783 год — на берегу Южной бухты заложили первые постройки будущего Севастополя: дом для командующего эскадрой, часовню и пристань.

* 1815 год — в битве при Линьи Наполеон Бонапарт одержал свою последнюю победу, разбив армию фельдмаршала Блюхера.

* 1842 год — Николай I своим указом учредил в Санкт-Петербурге Депо образцовых мер и весов, что положило начало развитию российской метрологии.

* 1874 год — в Кембридже открылась Кавендишская лаборатория, где позднее открыли электрон и нейтрон, впервые искусственно расщепили атом и внесли большой вклад в изучение структуры ДНК.

Генри Форд Wikimedia Commons

* 1903 год — Генри Форд зарегистрировал компанию Ford Motor Company.

* 1903 год — зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».

* 1911 год — в США появилась компания Computing-Tabulating-Recording Company, которая позже получила название IBM.

* 1925 год — в Гурзуфе начал работу Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Первые 80 детей жили в палатках у моря.

* 1959 год — в Москве открылась Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), созданная на базе сельскохозяйственной выставки.

* 1963 год — первая женщина-космонавт в мире Валентина Терешкова отправилась в полет на корабле «Восток-6».

* 1983 год — Юрий Андропов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР и формальным главой государства.

* 1996 год — в России прошел первый тур президентских выборов, по итогам которых Борис Ельцин сохранил пост главы государства.

* 2015 год — Дональд Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.

* 2016 год — в Китае открылся шанхайский Disneyland — первый парк Disney в материковом Китае и шестой в мире.

Кто родился 16 июня

* В 1313 году родился Джованни Боккаччо — итальянский писатель и поэт, автор «Декамерона».

* В 1735 году родился Иван Ганнибал — российский военачальник и главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона.

* В 1754 году родился Салават Юлаев — башкирский поэт и национальный герой, сподвижник Емельяна Пугачева.

* В 1888 году родился Александр Фридман — математик и физик, один из основоположников современной космологии, автор теории расширяющейся Вселенной.

* В 1954 году родился Сергей Курехин — композитор, музыкант, участник группы «Аквариум».

* В 1954 году родился Владимир Сунгоркин — советский и российский журналист, бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда».

* В 1971 году родился Тупак Шакур — американский рэпер и актер, которого считают одним из самых влиятельных исполнителей в истории хип-хопа.

Кто скончался 16 июня • В 1671 году умер Степан Разин — донской казак, предводитель крестьянской войны (1670-1671).

• В 1826 году умер Федор Биберштейн — немецкий ученый-ботаник и путешественник.

• В 1979 году умер Лазарь Лагин — советский писатель и публицист.

Кто отмечает день рождения 16 июня

Анатолий Чубайс, 2019 год Владимир Астапкович/РИА Новости

* 71 год исполняется Анатолию Чубайсу — российскому государственному деятелю и экономисту.

* 69 лет исполняется Александре Марининой — писательнице, создательнице серии детективов о следователе Анастасии Каменской.

* 59 лет исполняется Юргену Клоппу — немецкому футболисту и тренеру, бывшему наставнику «Боруссии Дортмунд» и «Ливерпуля».

* 48 лет исполняется Даниэлю Брюлю — немецко-испанскому актеру, известному по фильмам «Гонка», «Бесславные ублюдки» и картинам Marvel.

* 39 лет исполняется Ольге Кузьминой — актрисе, прославившейся благодаря сериалу «Кухня» и озвучившей Чебурашку в одноименном фильме.

* 39 лет исполняется Анне Чиповской — актрисе театра и кино, сыгравшей в сериале «Оттепель» и фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?».

* 36 лет исполняется Джону Ньюмену — британскому певцу, мировую известность которому принес хит Love Me Again.