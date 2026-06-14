«Дети плавали посреди проезжей части»: мощные ливни обрушились на несколько регионов России

Автомобилисты во время дождя в Москве, 13 июня 2026 года

Проливные дожди, грозы и шквалистый ветер накрыли сразу несколько российских регионов. В Москве и Челябинске автобусы пробирались через затопленные улицы, на Кубани экстренные службы ликвидируют последствия подтоплений и отключений электричества, а в Свердловской области следят за уровнем рек из-за угрозы выхода воды из берегов. Где стихия уже успела нанести ущерб и какие регионы остаются в зоне риска — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация на Кубани

Сильные дожди привели к подтоплениям сразу в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. По данным регионального оперштаба, в Краснодаре вода зашла в 74 частных дома и семь цокольных помещений многоквартирных домов, подтопленными оказались 89 придомовых территорий. В Лабинске вода пришла на три придомовые территории и в один дом, а в Калининском районе из-за подъема грунтовых вод пострадали 16 дворов и два домовладения.

Сейчас в пострадавших районах продолжаются работы по откачке воды. В Краснодаре к ликвидации последствий привлекли 14 человек и 24 единицы техники, включая 16 мотопомп. В Лабинске задействовали 12 специалистов и три единицы техники, а в Калининском районе — 65 человек и 12 единиц техники. В трех муниципалитетах уже работают оценочные комиссии, которые фиксируют причиненный ущерб. Эвакуация жителей не потребовалась.

Сложная ситуация сохраняется в Крымском районе, где после прорыва дамбы на реке Кубань продолжается увеличение площади подтопленных сельхозугодий. По данным районной администрации, под водой находятся более 4,3 тысячи га сельскохозяйственных земель, из которых свыше 1,3 тысячи га заняты посевами пшеницы. Разлив затронул поля Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Вода также приближается к хутору Плавни, а местным жителям рекомендовали готовиться к возможной эвакуации.

В Краснодарском крае продолжает действовать режим ЧС. В Крымском районе его ввели на территориях Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений, а также в Троицком, где сохраняется риск перелива воды на сбросном Афипском канале. Режим чрезвычайной ситуации действует и в Славянском районе. Ранее власти сообщали, что на дамбе в районе хутора Западного образовалась промоина длиной 80 метров, после чего был снижен объем сброса воды из Краснодарского водохранилища.

Во время дождя в Москве, 13 июня 2026 года Наталья Селиверстова/РИА Новости

Еще 12 июня МЧС предупреждало о возможном подъеме уровня воды на реках бассейна Лабы на юго-востоке Краснодарского края. Спасатели рекомендовали жителям заранее подготовить документы и необходимые вещи, а в случае угрозы подтопления соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб.

«Лучше сюда не ехать»

Мощный ливень обрушился и на Челябинск, где за считанные часы оказались затоплены несколько городских улиц. По данным SHOT, сильнее всего пострадал недавно отремонтированный участок на улице Братьев Кашириных. О затрудненном движении транспорта также сообщали на Комсомольском проспекте и Университетской набережной. Судя по кадрам из местных пабликов, местами люди передвигались по колено в воде, а вода заходила в общественный транспорт.

Автобус в Москве во время дождя, 13 июня 2026 года Максим Блинов/РИА Новости

Как сообщили читатели 74.RU, транспорт оказался заблокирован в районе остановки «Поселок Бабушкина», а пешеходам приходилось буквально искать пути обхода.

«На Братьев Кашириных затор, на остановке «Поселок Бабушкина» «море» вышло из берегов, лучше сюда не ехать», — написала Ольга.

Из-за непогоды на северо-западе города оборвался контактный провод, что привело к остановке движения трамваев. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий подтоплений.

При этом синоптики предупреждают, что ситуация может ухудшиться. По данным Челябинского гидрометцентра, в ближайшие один-два часа и до конца суток 14 июня в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, а также шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В региональном управлении МЧС напомнили жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности: во время грозы не укрываться под деревьями, обходить рекламные конструкции и линии электропередачи, а также не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, специалисты предупредили, что с 14 по 16 июня из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низменных участков.

Обстановка на Урале

Риск подтоплений сохраняется и в Свердловской области. По данным департамента информационной политики региона, под особым контролем властей находятся Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. Из-за прогнозируемых сильных дождей в области объявили оперативное предупреждение: специалисты ожидают интенсивное поступление воды в русла рек и водохранилища.

С 10 по 15 июня на большинстве рек и водоемов региона прогнозируют подъем уровня воды. Местами он будет кратковременным, но интенсивным, из-за чего возможно подтопление низинных участков и увеличение сброса воды из водохранилищ. Экстренные службы перевели в режим готовности, жителей призвали сохранять спокойствие.

Автор Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», сотрудник физико-технологического института УрФУ Алексей Пулин объяснил, что усиление осадков связано с атмосферным фронтом, который отделяет более теплый воздух, поступающий со стороны ХМАО на Северный Урал.

По предварительному прогнозу, вся следующая неделя в Екатеринбурге также будет дождливой. Осадков пока не ожидают только во вторник. При этом температура останется достаточно теплой: не ниже +14°C ночью и выше +21°C днем.

Штормовое предупреждение объявили и в Томске. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ухудшение погоды ожидается днем 14 июня, а также в течение суток 15 и 16 июня. В городе прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град, при грозах возможны ливни и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Власти призвали жителей соблюдать правила безопасности и при чрезвычайных ситуациях обращаться в экстренные службы.

В Северске (Томская область) одну из городских дорог залило настолько сильно, что ее сравнивают с бассейном. Жители сняли на видео, как «дети устроили заплыв прямо посреди проезжей части, пока взрослые оценивали масштабы подтопления», написал местный паблик.

Москва ушла под воду

Мощный ливень накрыл столицу и спровоцировал подтопления сразу на нескольких крупных магистралях. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», под водой оказались отдельные участки Ленинградского проспекта. Водители сообщали о глубоких лужах, из-за чего движение транспорта заметно осложнилось. О подтоплениях также сообщали на Новом Арбате и Кутузовском проспекте.

Непогода в столице сохранялась и в ночь на 14 июня. МЧС выпустило штормовое предупреждение: до 3:00 в Москве ожидались грозы, местами град и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей соблюдать осторожность. Водителям рекомендовали снижать скорость и увеличивать дистанцию, а пешеходам — избегать рекламных конструкций, неустойчивых сооружений и деревьев во время сильного ветра.