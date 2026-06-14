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Автомобили

После ливня дети устроили заплыв на проезжей части, это попало на видео

В Томской области дети плавали на проезжей части после урагана

В Северске Томской области мощный ливень привел к неожиданным последствиям. Одну из городских дорог затопило настолько сильно, что она превратилась в импровизированный бассейн. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Местные жители поделились кадрами, на которых дети, не растерявшись, устроили заплыв прямо посреди проезжей части. Школьники плавали в мутной воде, пока взрослые оценивали масштабы подтоплений.

До этого забайкалец спалил машину знакомого за отказ его подвезти.

В Чернышевском округе Забайкальского края 22-летний местный житель поджег автомобиль соседа.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что накануне у владельца автомобиля произошел конфликт с одним из местных жителей, так как мужчина отказал молодому человеку в просьбе довести его до дома. Злоумышленнику это не понравилось.

Ранее в автосалонах появились автомобили Volga.

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