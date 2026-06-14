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Общество

Тысячи гектаров сельхозучастков затопило на Кубани из-за прорыва дамбы

Река Кубань разрушила дамбу и затопила более 4 тыс. га земель с посевами сельхозкультур
Администрация Крымского района

Более 4 тыс. га сельхозземель, часть из которых засеяны пшеницей, затопило в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубани. Об этом рассказали в администрации Крымского района.

«Увеличивается площадь затопленных сельхозземель. В Крымском районе под водой уже более 4,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Большая часть — более 1,3 тыс. га — посевы пшеницы», — говорится в сообщении.

Кубань разлилась на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.

По последним данным, вода приближается к хутору Плавни, местным жителям предписано готовиться к возможной эвакуации.

В крае сохраняется режим ЧС на территории Крымского района, в Троицком поселении возник риск перелива воды на сбросном Афипском канале.

До этого власти Крымского района сообщили, что на дамбе в районе хутора Западного образовалась огромная промоина длиной 80 метров. В связи с этим сброс воды с Краснодарского водохранилища снижен.

Ранее в южной Индии несколько человек стали жертвами наводнений после ливней.

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