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Общество

Челябинск затопило после мощного ливня

В Челябинске мощный ливень затопил ряд улиц

В Челябинске затопило ряд улиц после мощного ливня. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Очевидцы рассказывают, что улицы быстро ушли под воду. Сильнее всего залило недавно отремонтированный участок на улице Братьев Кашириных. Также вода затрудняет проезд по Комсомольскому проспекту и Университетской набережной, сообщают очевидцы.

Кроме того, по данным SHOT, на северо-западе города оборвался контактный провод, из-за чего движение трамваев остановилось. Судя по кадрам из местных пабликов, люди передвигаются по колено в воде, вода заходит и в общественный транспорт. Уточняется, что коммунальные службы уже выехали на места подтоплений.

В Гидрометцентре Челябинской области предупредили, что до конца суток 14 июня в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/с. Специалисты предупредили, что с 14 по 16 июня из-за обильных осадков возможен подъем уровня воды в реках и подтопление низменных участков.

Ранее в Челябинске дерево чуть не рухнуло на пенсионерку.

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