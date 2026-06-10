В Чебоксарах оценивают ущерб после ракетной атаки

Трофимов: 16 комиссий оценивают ущерб от ракетной атаки в Чебоксарах

Шестнадцать комиссий оценивают ущерб в Чебоксарах, полученный в результате ракетного удара. Об этом заявил глава города Станислав Трофимов, передает РИА Новости.

«16 комиссий приступили к обходу по итогам звонков жителей, чье имущество пострадало во время атаки, для фиксации повреждений», — сказал Трофимов, отметив, что специалисты оконных компаний приступили к снятию замеров поврежденных окон.

Власти города продолжают принимать звонки на горячую линию. По ней жители Чебоксар могут оставить заявку на осмотр поврежденного имущества.

10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что экстренные службы работают на местах, данные о пострадавших и поврежденных объектах уточняются.

Предыдущая атака была совершена 5 мая. Глава региона тогда заявлял, что основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. В результате него пострадали не менее 50 человек.

Ранее сообщалось о возможном применении Украиной новой ракеты для удара по Чувашии.