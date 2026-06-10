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Армия

Стало известно о возможном применении Украиной новой ракеты для удара по Чувашии

Осташко: Украина могла применить ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам
Efrem Lukatsky/AP

Украинские военные могли применить ракету «Фламинго», чтобы ударить по Чебоксарам, столице Чувашии. О возможном применении этого нового типа вооружения говорится в публикации ведущего «Первого канала» Руслана Осташко.

По его словам, на применение ракеты указывает и пост Дениса Штилермана, сооснователя компании, производящей «Фламинго».

Осташко выложил кадр, на котором можно увидеть силуэт летящего над Чебоксарами снаряда — он похож на крылатую ракету.

До этого генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил «Газете.Ru», что украинский лидер Владимир Зеленский лжет о том, что ракеты «Фламинго» якобы пролетели 1500 км над территорией России. По его словам, эти ракеты дозвуковые, и радиус их действия – не более тысячи километров.

5 мая Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили крылатыми ракетами большой дальности «Фламинго» по России.

Ранее в Госдуме заявили о превентивном ударе по Украине из-за планов ракетного удара по Москве.

 
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