Чебоксары снова подверглись ракетной атаке. Что известно о последствиях

Чебоксары снова подверглись ракетной атаке. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что экстренные службы работают на местах, а данные о пострадавших и поврежденных объектах уточняются. Власти заявили, что опасность сохраняется. В мае после атаки на город погибли три человека, еще 47 пострадали.

Чебоксары ранним утром снова подверглись ракетной атаке, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в «Максе». По его словам, на местах работают экстренные службы, количество пострадавших и число поврежденных объектов инфраструктуры уточняются.

Власти заявили, что принимают меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка. Николаев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать бдительность и предупредил, что опасность сохраняется.

«На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», — сообщил он.

Опасность ударов сохраняется

Ранее власти региона уже призывали жителей при угрозе атаки переходить в безопасные места и не подходить к окнам. МЧС писало, что при атаке беспилотников жителям рекомендуют по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, а в квартире найти место без окон между несущих стен. Силовые структуры также рекомендовали не публиковать в открытом доступе видео пролетов и последствий ударов.

Тогда же Национальная телерадиокомпания Чувашии сообщала, что утром 9 июня на территории Чувашии были зафиксированы попытки применения беспилотников. По данным телеканала, два БПЛА упали на территории АО «ВНИИР», после чего производство приостановили для безопасности сотрудников. Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов, угрозы для людей, по данным телеканала, не было.

Город уже атаковали

Новая атака произошла после майского удара по Чебоксарам, который власти называли одним из самых тяжелых для города по последствиям. 5 мая Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке с применением беспилотников и ракет. В первые часы власти сообщали о работе экстренных служб, пунктах временного размещения, ограничениях для транспорта и восстановительных работах.

В ночь на 5 мая в Чувашии вводили режим ракетной опасности, затем была объявлена атака БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ. После атаки в городе разворачивали оперативный штаб и пункты временного размещения, а власти временно ограничивали движение транспорта.

Глава региона тогда сообщал, что основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. По его словам, повреждения получили 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тыс. человек, а в двух зданиях были нарушены несущие конструкции. Позже число поврежденных многоквартирных домов в сообщениях о последствиях майской атаки увеличилось.

После майского удара

Через неделю после этой атаки власти сообщили об увеличении числа пострадавших. Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов уточнил, что, по оперативным данным на 11:30, 12 мая пострадали 47 человек, трое из них погибли.

Степанов сообщал, что основная часть пострадавших находилась на амбулаторном лечении. На стационарном лечении в больницах республики тогда оставались восемь человек, еще один пациент получал помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России в Нижнем Новгороде.

В результате повреждения тогда получили 40 многоквартирных домов и несколько социальных объектов, включая школы, детские сады и электромеханический колледж.