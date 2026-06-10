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Раскрыты детали взрыва машины на юго-западе Москве

СК: возбуждено уголовное дело после взрыва машины на юго-западе Москвы
Максим Блинов/РИА Новости

Уголовное дело было возбуждено после взрыву машина на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте Следсвенного комитета (СК) России.

Дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство, незаконном изготовлении, передаче, хранении и ношении взрывчатых веществ.

Вечером 9 июня на парковке в Москве взорвался автомобиль, принадлежащий сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Благодаря своевременным действиям оперативных служб, в результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники СК и ФСБ установили, что к происшествию причастны двое подростков, действовавших по указанию кураторов. Несовершеннолетняя девушка забрала из тайника взрывное устройство и передала его другому подростку, который закрепил его и GPS-трекер на машине.

Оба соучастника задержаны на месте, их проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Фигурантам уже предъявлено обвинение по делу.

Взрыв китайского автомобиля Zeekr произошел 9 июня на парковке на пересечении улиц Введенского и Бутлерова. Telegram-канал SHOT уточнял, что возгорание ликвидировали спасатели, его очаг был под капотом китайского электрокара.

Ранее в Балашихе произошел взрыв автомобиля.

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