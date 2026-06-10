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Двух подростков задержали по делу о подрыве машины на юго-западе Москвы

СК: юноша и девушка задержаны по подозрению в подготовке подрыва авто в Москве
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве по подозрению в подрыве автомобиля работника научно-производственного предприятия задержаны юноша и девушка. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Накануне вечером в районе Коньково на улице Введенского оцепляли территорию. Под одной из припаркованных машин был обнаружен подозрительный предмет. Позже специалисты подтвердили, что это взрывное устройство, и обезвредили его с помощью контролируемой детонации.

По данным СК, несовершеннолетний молодой человек прикрепил под машину взрывное устройство с GPS-трекером, которое ему передала несовершеннолетняя девушка, действовавшая по указанию кураторов. Оба задержаны. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Балашихе взорвался автомобиль с человеком. Инцидент произошел ранним утром 9 июня. Уличная камера запечатлела момент. На кадрах видно, как машина взрывается на парковке, начинает идти дым. На записи также слышно, как у других автомобилей срабатывает сигнализации. По данным Readovka, после взрыва машина врезалась в другое транспортное средство, стоявшее недалеко. Водителя смогли вытащить из охваченного огнем салона, но его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данным следствия, причиной стало взрывное устройство. Район, где подорвали машину, изначально создавался как жилой квартал для военнослужащих и ветеранов, там живут участники СВО, а также конфликтов в Сирии, Чечне и Афганистане. Чуть больше года назад здесь же подорвали авто генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грозном автомобиль влетел в депо пожарной части, люди не выжили.

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