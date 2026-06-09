«Водитель хрипел, кричал»: автомобиль подорвали в районе для военных в Балашихе

Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 возле жилого дома по улице Колдунова в Балашихе, 9 июня 2026 года

Автомобиль BMW X3 взорвался в подмосковной Балашихе. Погиб 62-летний водитель, его личность пока неизвестна. По данным следствия, причиной стало взрывное устройство. Район, где подорвали машину, изначально создавался как жилой квартал для военнослужащих и ветеранов, там живут участники СВО, а также конфликтов в Сирии, Чечне и Афганистане. Чуть больше года назад здесь погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик — также в результате подрыва авто.

Утром 9 июня во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов в Балашихе взорвался автомобиль BMW X3. После мощного хлопка машину охватило пламя, а затем она врезалась в стоявший неподалеку автомобиль. Момент происшествия попал на видео.

В результате взрыва погиб водитель иномарки. Его личность на момент публикации неизвестна. По данным Telegram-канала SHOT, это 62-летний мужчина, он приобрел авто 1 год и 8 месяцев назад.

Очевидцы рассказали, что водитель сел в автомобиль и начал выезжать из двора, когда раздался взрыв. Прохожие бросились к горящей машине, один из них попытался помочь вытащить пострадавшего из салона и оказать ему первую помощь, однако сделать это не удалось.

«Мне показалось, что водитель уже был мертв. Точно не скажу. Очень быстро приехали пожарные», — рассказал очевидец каналу RT.

В беседе с «Известиями» другой мужчина сообщил, что BMW успела отъехать примерно на 50 метров от парковки, когда произошла детонация. По его словам, после взрыва автомобиль отбросило в сторону и он загорелся.

«Взрыв, заехал за другую машину, загорелось пламя. Я остановился, резко выбежал. Огнетушитель достал, побежал к водительской двери, побрызгал, вытащил водителя. Он хрипел, кричал, мы его оттащили метров на 10», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что вскоре после первого взрыва произошел второй, после чего автомобиль оказался полностью охвачен огнем. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавший получил множественные ранения и скончался на месте.

По данным следствия, автомобиль подорвали — при движении BMW X3 было приведено в действие взрывное устройство . Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. В ближайшее время назначат необходимые экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.

Telegram-канал Mash со ссылкой на кадры с места происшествия отмечает, что бомба могла быть закреплена на днище автомобиля в районе задних пассажирских сидений. При этом Shot пишет, что ее заложили за водительским креслом. Аналогичную информацию приводит Telegram-канал «112». По его данным, мощность взрывного устройства составила 300–400 граммов в тротиловом эквиваленте .

Правоохранители уже начали розыск подозреваемого. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», незадолго до взрыва авто в микрорайоне заметили мужчину, поведение которого показалось местным странным. Он был среднего роста, 170–175 см, худощавого телосложения и с бородой, за спиной у него был рюкзак, а ходил он рядом с припаркованными автомобилями. По данным канала, подозрительный мужчина быстро покинул место после взрыва.

Район для военных

Микрорайон Авиаторов, где произошел подрыв автомобиля, изначально создавался как жилой квартал для военнослужащих и ветеранов. Как сообщали «Новые Известия», в 2011–2013 годах Минобороны ввело в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса, а квартиры начали получать семьи военных, имеющие право на льготное жилье, и участники боевых действий.

«Вот это 16 домов от Минобороны, там квартиры для военнослужащих. И вообще, изначально весь этот микрорайон был построен для них. Часть из них уже гражданские, но все равно здесь живут их семьи. У нас тут те, кто вернулся из Сирии, Чечни, Афганистана, СВО. Космонавты тут есть и даже командир МКС», — рассказывала одна из местных жительниц порталу МСК1.RU.

Чуть больше года назад, 25 апреля 2025-го, в этом же районе подорвали автомобиль Volkswagen Golf, припаркованный у подъезда дома. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По данным следствия, самодельное взрывное устройство мощностью более 300 граммов в тротиловом эквиваленте заложили в задней части иномарки.

Подозреваемого в совершении преступления Игната Кузина задержали на следующий день после взрыва при попытке скрыться за границей. После задержания он рассказал о своей вербовке украинскими спецслужбами и участии в подготовке подрыва. Впоследствии суд приговорил Кузина к пожизненному лишению свободы.

Сегодняшний взрыв, по данным Daily Storm, произошел в 500 метрах от места гибели Москалика.