Увеличилось число погибших в результате атаки ВСУ на Чебоксары

Степанов: число погибших в результате атаки на Чебоксары выросло до трех

Число погибших в результате атаки украинских беспилотников на город Чебоксары 5 мая увеличилось до трех. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

Чиновник отметил, что держит на личном контроле вопросы оказания всей необходимой медицинской и социальной помощи пострадавшим .

По словам Степанова, в результате атаки пострадали 47 человек, трое из них погибли. Основная часть пациентов в настоящее время находится на амбулаторном лечении под наблюдением медиков.

Чебоксары подверглись атаке 5 мая. Ночью украинские беспилотники повредили торговый центр, а утром дрон влетел в многоэтажный жилой дом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ использовали для ударов крылатые ракеты «Фламинго». В России эти данные не подтвердили. В связи с атакой в Чебоксарах приостанавливали работу общественного транспорта, школьников и студентов переводили на дистанционное обучение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

