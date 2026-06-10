Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Об этом рассказал глава Чувашии Олег Николаев в мессенджере «Макс».

«На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», — сообщил он.

По словам Николаева, все экстренные службы уже работают на местах. При этом принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка.

Кроме того, глава Чувашии призвал людей сохранять спокойствие и соблюдать бдительность — опасность все еще сохраняется.

10 июня глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 БПЛА. Как рассказал губернатор, в связи с этим проведена эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

Атаке украинских беспилотников подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

Накануне губернатор Михаил Развожаев сообщил, что дрон попал в частный дом в районе Монастырского шоссе, после чего произошел пожар. В результате пострадал мужчина, медики диагностировали у него множественные осколочные ранения, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ВСУ ударили по поезду в Крыму.