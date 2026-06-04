Петров пост в 2026 году: когда начинается, календарь питания по дням

Когда начинается Петров пост в 2026 году и сколько он продлится

Петров пост — второй многодневный пост в году, который всегда начинается через неделю после Троицы и заканчивается в День памяти апостолов Петра и Павла. Он считается менее строгим из-за послаблений в питании, но это не отменяет его духовную суть. Когда будет Петров пост в 2026 году, сколько продлится, как правильно его соблюдать, что можно и нельзя есть — в материале «Газеты.Ru».

Какого числа будет Петров пост в 2026 году и сколько он продлится

У Петрова поста (Апостольского поста или поста Пятидесятницы) нет фиксированной даты. Он всегда начинается на 57-й день после Пасхи и через неделю после Троицы, а завершается строго 11 июля — накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Поскольку в 2026 году Пасха ранняя (12 апреля), Петров пост будет продолжительным.

с 8 июня по 11 июля продлится Петров пост в 2026 году.

Петров пост — единственный из четырех постов, у которого нет фиксированного срока. Он может продолжаться от 8 до 42 дней в зависимости от даты Воскресенья Христова — если Пасха ранняя, пост будет длиннее. В 2026 году он продлится 34 дня.

Икона «Апостолы Петр и Павел», середина XI в. Wikimedia Commons

История и суть Петрова поста

Петров пост духовно готовит верующих к празднованию дня памяти самых ревностных учеников Христа — святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству книги Деяний, они постились перед началом своих миссионерских путешествий, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Апостол Петр был главой апостольской общины и ближайшим сподвижником Спасителя, а апостол Павел, присоединившийся к числу апостолов уже после Воскресения, стал величайшим миссионером, предпринявшим четыре путешествия по Римской империи. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Изначально Петров пост назывался постом Пятидесятницы. Первое его упоминание зафиксировано в «Апостольском писании» священником Ипполитом Римским в III веке. Главной его целью было дать возможность попоститься тем, кто не смог сделать это во время Великого поста: людям с различными заболеваниями, беременным и другим.

Пост — это «спортивные сборы» для души. И на Петров пост они проводились летом для людей, которые не смогли придерживаться ограничений во время Великого поста. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста

Установился Петров пост в период раннего христианства, но точная дата доподлинно неизвестна. По одной из версий, это произошло после переноса мощей апостолов в Рим 29 июня 258 года. По другой, около 324 года, когда святой Константин Великий поручил построить в Константинополе и Риме храмы, посвященные Петру и Павлу.

Изначально летний пост, по словам Николая Конюхова, был единым и довольно продолжительным. Однако позже, для удобства верующих, его разделили на две части. Одна часть «отошла» к Успенскому посту в августе, а другая осталась предварять день памяти святых Петра и Павла.

Справка По преданию, оба апостола приняли мученическую смерть в Риме в период правления императора Нерона. Они погибли с разницей в один год, предположительно 29 июня (по юлианскому календарю) или 12 июля (по григорианскому).

Русская икона Петра и Павла, датируемая началом 18 века, в православном монастыре Лонговардас на острове Парос архипелага Киклады в Греции Иван Секретарев/РИА Новости

Что можно и нельзя есть в Петров пост

Петров пост — самый нестрогий из всех многодневных постов в православии. Если Великий, Успенский и Рождественский посты предполагают более суровые ограничения, летнее воздержание перед днем Петра и Павла гораздо мягче.

В Петров пост разрешается вкушение рыбы, морепродуктов, растительного масла. По уставу рыбу нельзя есть только в среду и пятницу. Отказываются же люди в этот период от мясной и молочной продукции. Но некоторые духовники в определенных случаях разрешают молочную пищу тем, кому она необходима. В целом поститься летом проще: жарко, не хочется много тяжелой еды, к тому же это сезон свежих овощей и фруктов.

Священник предупредил об опасности формального подхода: разрешенные, но дорогие продукты (например, крабы или другие деликатесы) не считаются постными . Чтобы не запутаться в правилах, священнослужители советуют обсудить личную меру поста с духовником.

Основные правила питания в Петров пост

* По понедельникам, средам и пятницам — сухоядение. Разрешается употребление неприготовленной растительной пищи: сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, меда, иногда хлеба.

* Во вторник и четверг можно есть рыбу и морепродукты, разрешена горячая растительная пища без масла.

* В субботу и воскресенье, а также в дни памяти особо чтимых святых, допускается употребление рыбы и небольшого количества вина.

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Календарь питания по дням в Петров пост-2026

Неделя 1-я (8–14 июня)

* 8 июня (понедельник): горячая пища без масла.

* 9 июня (вторник): разрешается рыба.

* 10 июня (среда): сухоядение (хлеб, свежие овощи, фрукты, орехи).

* 11 июня (четверг): разрешается рыба.

* 12 июня (пятница): сухоядение.

* 13 июня (суббота): разрешается рыба.

* 14 июня (воскресенье): разрешается рыба.

Неделя 2-я (15–21 июня)

* 15 июня (понедельник): горячая пища без масла.

* 16 июня (вторник): разрешается рыба.

* 17 июня (среда): сухоядение.

* 18 июня (четверг): разрешается рыба.

* 19 июня (пятница): сухоядение.

* 20 июня (суббота): разрешается рыба.

* 21 июня (воскресенье): разрешается рыба.

Неделя 3-я (22–28 июня)

* 22 июня (понедельник): горячая пища без масла.

* 23 июня (вторник): разрешается рыба.

* 24 июня (среда): сухоядение.

* 25 июня (четверг): разрешается рыба.

* 26 июня (пятница): сухоядение.

* 27 июня (суббота): разрешается рыба.

* 28 июня (воскресенье): разрешается рыба.

Неделя 4-я (29 июня – 5 июля)

* 29 июня (понедельник): горячая пища без масла.

* 30 июня (вторник): разрешается рыба.

* 1 июля (среда): сухоядение.

* 2 июля (четверг): разрешается рыба.

* 3 июля (пятница): сухоядение.

* 4 июля (суббота): разрешается рыба.

* 5 июля (воскресенье): разрешается рыба.

Неделя 5-я (6–11 июля)

* 6 июля (понедельник): горячая пища без масла.

* 7 июля (вторник, Рождество Иоанна Предтечи): разрешается рыба.

* 8 июля (среда): сухоядение.

* 9 июля (четверг): разрешается рыба.

* 10 июля (пятница): сухоядение.

* 11 июля (суббота): разрешается рыба.

Важно День Петра и Павла в Петров пост не входит, но, если праздник приходится на среду или пятницу, воздержание продлится еще один день. В 2026 году 12 июля выпадает на воскресенье, в этот день верующим уже можно разговляться.

Кому можно не соблюдать пост

Нескольким категориям людей разрешены послабления во время поста:

* беременным и кормящим женщинам;

* детям;

* людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, работникам, чья профессия требует высокой концентрации внимания (пилотам, водителям, диспетчерам, врачам);

* пожилым людям;

* физически активным людям или спортсменам, которым требуется больше энергии;

* пациентам с острыми и хроническими заболеваниями.

Народные обычаи в Петров пост

На Руси Петров пост был для крестьян временем обновления природы и подготовки к тяжелой работе. С этим периодом связано множество народных традиций.

* Канун поста, воскресенье после Троицы, в народе называли Петровским, или Русальным заговеньем. В этот день устраивали шумные проводы весны: водили хороводы, жгли костры и проводили обряд «потопления березки» — украшенное деревце пускали по воде, чтобы проститься с Русальной неделей. Главной традицией было обильное застолье с мясными и молочными блюдами, а в некоторых губерниях его называли «Яишным заговеньем» из-за обычая печь пироги с яйцом.

* В это время старые запасы заканчивались, а новый урожай еще не созрел, поэтому пост прозвали «петровки-голодовки». Основу рациона наших предков составляли зелень, бобовые, грибы, постные щи, окрошка и ботвинья холодный суп на хлебном квасе, или смеси кваса и свекольного отвара .

* Угощения и «помочи»: во время поста устраивали обетные столы для бедняков и странников. Также соседи собирались на «помочи» — общую помощь в хозяйстве (например, вывоз навоза на поля), которая завершалась совместным ужином.

* Поскольку апостол Петр считался покровителем рыбного промысла, в постные праздничные дни на Руси было принято готовить «пироги-рыбники»: выпотрошенную и вычищенную рыбу запекали в тесте целиком, причем пирог делали открытым.

* Пост связывали с поговоркой «Петров пост — бабий копеж»: в это время хозяйки начинали копить масло, яйца, молоко и творог к Петрову дню (12 июля), когда пост заканчивался.

* Последний день поста, 11 июля, в народе называли Крапивным заговеньем. Считалось, что крапива в это время обладает целебной силой, поэтому ее жгли, а дымом окуривали дома и хлева — для здоровья и защиты от нечистой силы.

Что можно и нельзя делать в Петров пост

Петров пост предполагает не только ограничения в еде. Церковь призывает посвятить это время духовной работе над собой, молитве и добрым делам, а не формальному соблюдению запретов. Как подчеркнул отец Николай, пост дает «возможность получить радость более глубокую и подлинную, которая не вызывает губительных последствий».

Что можно делать

* Посещать богослужения, молиться и читать Священное Писание, особенно книгу Деяний святых апостолов, послания апостолов Петра и Павла.

* Уделять время добрым делам и помощи нуждающимся.

* Проводить время с семьей и близкими в мире и радости.

* Работать на огороде, заниматься повседневным бытовым трудом.

Что нельзя делать

* Предаваться унынию, раздражительности, ссорам и сквернословию.

* Устраивать шумные застолья и вечеринки — пост предполагает воздержание от излишних развлечений.

* Стричь волосы (по народному поверью, чтобы не лишиться удачи) и заниматься рукоделием — шить, вышивать, вязать.

* Давать или брать деньги в долг — по народной примете, это сулило бедность на весь следующий год.

Можно ли жениться в Петров пост

Лето — традиционное время свадеб, однако, согласно церковному уставу, в дни поста не проводят обряд венчания. Существует поверье, что браки, заключенные в этот период, будут несчастными или быстро распадутся. При этом в ЗАГСах молодожены могут официально оформить союз.