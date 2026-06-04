Петров пост в 2026 году: когда начинается, календарь питания по дням

Какого числа будет Петров пост в 2026 году и сколько он продлится
У Петрова поста (Апостольского поста или поста Пятидесятницы) нет фиксированной даты. Он всегда начинается на 57-й день после Пасхи и через неделю после Троицы, а завершается строго 11 июля — накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла (12 июля).
Поскольку в 2026 году Пасха ранняя (12 апреля), Петров пост будет продолжительным.
Петров пост — единственный из четырех постов, у которого нет фиксированного срока. Он может продолжаться от 8 до 42 дней в зависимости от даты Воскресенья Христова — если Пасха ранняя, пост будет длиннее. В 2026 году он продлится 34 дня.
История и суть Петрова поста
Петров пост духовно готовит верующих к празднованию дня памяти самых ревностных учеников Христа — святых первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству книги Деяний, они постились перед началом своих миссионерских путешествий, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.
Апостол Петр был главой апостольской общины и ближайшим сподвижником Спасителя, а апостол Павел, присоединившийся к числу апостолов уже после Воскресения, стал величайшим миссионером, предпринявшим четыре путешествия по Римской империи.
Изначально Петров пост назывался постом Пятидесятницы. Первое его упоминание зафиксировано в «Апостольском писании» священником Ипполитом Римским в III веке. Главной его целью было дать возможность попоститься тем, кто не смог сделать это во время Великого поста: людям с различными заболеваниями, беременным и другим.
Пост — это «спортивные сборы» для души. И на Петров пост они проводились летом для людей, которые не смогли придерживаться ограничений во время Великого поста.
Установился Петров пост в период раннего христианства, но точная дата доподлинно неизвестна. По одной из версий, это произошло после переноса мощей апостолов в Рим 29 июня 258 года. По другой, около 324 года, когда святой Константин Великий поручил построить в Константинополе и Риме храмы, посвященные Петру и Павлу.
Изначально летний пост, по словам Николая Конюхова, был единым и довольно продолжительным. Однако позже, для удобства верующих, его разделили на две части. Одна часть «отошла» к Успенскому посту в августе, а другая осталась предварять день памяти святых Петра и Павла.
По преданию, оба апостола приняли мученическую смерть в Риме в период правления императора Нерона. Они погибли с разницей в один год, предположительно 29 июня (по юлианскому календарю) или 12 июля (по григорианскому).
Что можно и нельзя есть в Петров пост
Петров пост — самый нестрогий из всех многодневных постов в православии. Если Великий, Успенский и Рождественский посты предполагают более суровые ограничения, летнее воздержание перед днем Петра и Павла гораздо мягче.
В Петров пост разрешается вкушение рыбы, морепродуктов, растительного масла. По уставу рыбу нельзя есть только в среду и пятницу. Отказываются же люди в этот период от мясной и молочной продукции. Но некоторые духовники в определенных случаях разрешают молочную пищу тем, кому она необходима. В целом поститься летом проще: жарко, не хочется много тяжелой еды, к тому же это сезон свежих овощей и фруктов.
Священник предупредил об опасности формального подхода: разрешенные, но дорогие продукты (например, крабы или другие деликатесы) не считаются постными. Чтобы не запутаться в правилах, священнослужители советуют обсудить личную меру поста с духовником.
Основные правила питания в Петров пост
* По понедельникам, средам и пятницам — сухоядение. Разрешается употребление неприготовленной растительной пищи: сырых овощей, фруктов, орехов, сухофруктов, меда, иногда хлеба.
* Во вторник и четверг можно есть рыбу и морепродукты, разрешена горячая растительная пища без масла.
* В субботу и воскресенье, а также в дни памяти особо чтимых святых, допускается употребление рыбы и небольшого количества вина.
Календарь питания по дням в Петров пост-2026
Неделя 1-я (8–14 июня)
* 8 июня (понедельник): горячая пища без масла.
* 9 июня (вторник): разрешается рыба.
* 10 июня (среда): сухоядение (хлеб, свежие овощи, фрукты, орехи).
* 11 июня (четверг): разрешается рыба.
* 12 июня (пятница): сухоядение.
* 13 июня (суббота): разрешается рыба.
* 14 июня (воскресенье): разрешается рыба.
Неделя 2-я (15–21 июня)
* 15 июня (понедельник): горячая пища без масла.
* 16 июня (вторник): разрешается рыба.
* 17 июня (среда): сухоядение.
* 18 июня (четверг): разрешается рыба.
* 19 июня (пятница): сухоядение.
* 20 июня (суббота): разрешается рыба.
* 21 июня (воскресенье): разрешается рыба.
Неделя 3-я (22–28 июня)
* 22 июня (понедельник): горячая пища без масла.
* 23 июня (вторник): разрешается рыба.
* 24 июня (среда): сухоядение.
* 25 июня (четверг): разрешается рыба.
* 26 июня (пятница): сухоядение.
* 27 июня (суббота): разрешается рыба.
* 28 июня (воскресенье): разрешается рыба.
Неделя 4-я (29 июня – 5 июля)
* 29 июня (понедельник): горячая пища без масла.
* 30 июня (вторник): разрешается рыба.
* 1 июля (среда): сухоядение.
* 2 июля (четверг): разрешается рыба.
* 3 июля (пятница): сухоядение.
* 4 июля (суббота): разрешается рыба.
* 5 июля (воскресенье): разрешается рыба.
Неделя 5-я (6–11 июля)
* 6 июля (понедельник): горячая пища без масла.
* 7 июля (вторник, Рождество Иоанна Предтечи): разрешается рыба.
* 8 июля (среда): сухоядение.
* 9 июля (четверг): разрешается рыба.
* 10 июля (пятница): сухоядение.
* 11 июля (суббота): разрешается рыба.
День Петра и Павла в Петров пост не входит, но, если праздник приходится на среду или пятницу, воздержание продлится еще один день. В 2026 году 12 июля выпадает на воскресенье, в этот день верующим уже можно разговляться.
Кому можно не соблюдать пост
Нескольким категориям людей разрешены послабления во время поста:
* беременным и кормящим женщинам;
* детям;
* людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, работникам, чья профессия требует высокой концентрации внимания (пилотам, водителям, диспетчерам, врачам);
* пожилым людям;
* физически активным людям или спортсменам, которым требуется больше энергии;
* пациентам с острыми и хроническими заболеваниями.
Народные обычаи в Петров пост
На Руси Петров пост был для крестьян временем обновления природы и подготовки к тяжелой работе. С этим периодом связано множество народных традиций.
* Канун поста, воскресенье после Троицы, в народе называли Петровским, или Русальным заговеньем. В этот день устраивали шумные проводы весны: водили хороводы, жгли костры и проводили обряд «потопления березки» — украшенное деревце пускали по воде, чтобы проститься с Русальной неделей. Главной традицией было обильное застолье с мясными и молочными блюдами, а в некоторых губерниях его называли «Яишным заговеньем» из-за обычая печь пироги с яйцом.
* В это время старые запасы заканчивались, а новый урожай еще не созрел, поэтому пост прозвали «петровки-голодовки». Основу рациона наших предков составляли зелень, бобовые, грибы, постные щи, окрошка и ботвинья холодный суп на хлебном квасе, или смеси кваса и свекольного отвара .
* Угощения и «помочи»: во время поста устраивали обетные столы для бедняков и странников. Также соседи собирались на «помочи» — общую помощь в хозяйстве (например, вывоз навоза на поля), которая завершалась совместным ужином.
* Поскольку апостол Петр считался покровителем рыбного промысла, в постные праздничные дни на Руси было принято готовить «пироги-рыбники»: выпотрошенную и вычищенную рыбу запекали в тесте целиком, причем пирог делали открытым.
* Пост связывали с поговоркой «Петров пост — бабий копеж»: в это время хозяйки начинали копить масло, яйца, молоко и творог к Петрову дню (12 июля), когда пост заканчивался.
* Последний день поста, 11 июля, в народе называли Крапивным заговеньем. Считалось, что крапива в это время обладает целебной силой, поэтому ее жгли, а дымом окуривали дома и хлева — для здоровья и защиты от нечистой силы.
Что можно и нельзя делать в Петров пост
Петров пост предполагает не только ограничения в еде. Церковь призывает посвятить это время духовной работе над собой, молитве и добрым делам, а не формальному соблюдению запретов. Как подчеркнул отец Николай, пост дает «возможность получить радость более глубокую и подлинную, которая не вызывает губительных последствий».
Что можно делать
* Посещать богослужения, молиться и читать Священное Писание, особенно книгу Деяний святых апостолов, послания апостолов Петра и Павла.
* Уделять время добрым делам и помощи нуждающимся.
* Проводить время с семьей и близкими в мире и радости.
* Работать на огороде, заниматься повседневным бытовым трудом.
Что нельзя делать
* Предаваться унынию, раздражительности, ссорам и сквернословию.
* Устраивать шумные застолья и вечеринки — пост предполагает воздержание от излишних развлечений.
* Стричь волосы (по народному поверью, чтобы не лишиться удачи) и заниматься рукоделием — шить, вышивать, вязать.
* Давать или брать деньги в долг — по народной примете, это сулило бедность на весь следующий год.
Можно ли жениться в Петров пост
Лето — традиционное время свадеб, однако, согласно церковному уставу, в дни поста не проводят обряд венчания. Существует поверье, что браки, заключенные в этот период, будут несчастными или быстро распадутся. При этом в ЗАГСах молодожены могут официально оформить союз.