2 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

2 июня отмечают сразу два праздника, связанных с едой: День здорового питания и отказа от излишеств — в России, и Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения (РПП) — в мире. Православные верующие в этот день вспоминают благоверного князя Довмонта Псковского и мученика Фалалея. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 2 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 2 июня

* Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения

Праздник ежегодно отмечают с 2016 года. Инициатива его проведения принадлежала активистам, клиницистам из более чем 40 стран. Всего в мире от РПП, как сообщает ВОЗ, страдают более 14 млн человек. Такой разброс в цифрах объясняется тем, что многие пациенты годами не обращаются за помощью, стесняясь своего состояния. Дата помогает развенчать мифы о расстройствах пищевого поведения и повысить уровень осведомленности о диагностике и лечении РПП.

В этот день, символом которого стал фиолетовый цвет, проводят лекции, симпозиумы, показывают видеообращения медийных личностей. В социальных сетях запускают флешмобы с хештегом #WorldEatingDisordersDay, чтобы напомнить: РПП — это не выбор и не блажь, а серьезное заболевание, требующее профессионального лечения.

Кстати С расстройством пищевого поведения сталкивались многие известные личности: принцесса Диана, Анджелина Джоли, Элтон Джон, Дайан Китон, Джейн Фонда и другие.

* День здорового питания и отказа от излишеств в еде в России

В 2011 году участники интернет-сообщества о правильном питании впервые провели акцию против переедания. Проблема лишнего веса крайне актуальна: от избыточного веса на сегодняшний день страдают 56% россиян, а от ожирения — 22-26%. Инициаторы даты решили привлечь внимание к этой проблеме и напомнить о том, как важно включать в свой рацион полезные продукты. Врачи и диетологи в День здорового питания проводят бесплатные консультации, а пользователи соцсетей делятся рецептами полезных и вкусных блюд, напоминая, что еда должна приносить пользу, а не вред.

* День спутникового мониторинга и навигации в России

В этот день в 1955 году был официально открыт космодром Байконур — место, откуда позже стартовал первый искусственный спутник Земли и началась эра глобальной навигации. Сегодня технологии спутникового мониторинга и навигации используются повсеместно: от карт в смартфонах и систем «умного» земледелия до управления беспилотниками и отслеживания морских судов. Профессиональный праздник объединяет разработчиков, инженеров и аналитиков, чья работа обеспечивает точное позиционирование объектов на местности и безопасность транспортных перевозок.

Необычные праздники 2 июня • День запуска бумажных змеев и самолетиков. Этот неофициальный, но очень теплый праздник — отличный повод отложить гаджеты, выйти в парк и насладиться запуском бумажных змеев. • Международный день блудниц. Несмотря на провокационное название, смысл у праздника серьезный. Он посвящен борьбе за права людей в секс-индустрии и призывает обратить внимание общества на их социальную дискриминацию и защиту от насилия. • День любви к своему стоматологу. В этот день пациенты благодарят врачей за их труд по сохранению здоровья зубов. Праздник прижился среди специалистов и любителей красивых улыбок.

Что отмечают в разных странах 2 июня

День памяти Христо Ботева — Болгария. С начала XX века в стране чтут память поэта-революционера Христо Ботева и его соратников, погибших в бою за освобождение Болгарии 2 июня 1876 года в горах Стара-Планина на тот момент страна была под османским владычеством. В памятную дату в 12.00 по всей стране на две минуты включают сирены, объявляя минуту молчания: люди останавливаются в знак уважения к погибшим повстанцам. Также в этот день проходят торжественные церемонии с возложением венков и цветов к памятникам Христо Ботеву в Софии, Калофере и других городах.

Праздник ананаса — Таиланд. Праздник отмечают в провинции Лампанг на севере Таиланда, которая славится своими сочными и невероятно сладкими ананасами. Выращенные здесь фрукты считаются одними из самых лучших в королевстве. Центральным событием дня становится красочный парад: по улицам движутся платформы, доверху загруженные спелыми ананасами, участвуют танцевальные коллективы в национальных костюмах и музыканты.

День Республики — Италия. 2 июня 1946 года — важная дата в истории Италии. С этого дня страна перестала быть монархией и перешла на республиканский строй правления. Торжества в Риме начинаются с возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Алтаре Отчизны, после чего президент принимает военный парад. В небе над городом проносится эскадрилья истребителей, оставляющая шлейфы из дыма цветов национального флага — зеленого, белого и красного.

Религиозные праздники 2 июня

Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца

Святитель Алексий (в миру Елевферий Бяконт) — один из самых почитаемых русских святых, небесный покровитель Москвы. Он занимал митрополичью кафедру с 1354 года и фактически управлял страной в малолетство князя Дмитрия Донского. Святитель скончался в 1378 году и был похоронен в основанном им Чудовом монастыре в Кремле. 20 мая (2 июня по новому стилю) 1431 года во время ремонта обветшавшего храма обрушился свод купола, и строители наткнулись на гробницу с нетленными мощами митрополита. Позже их перенесли в новую церковь, а после разрушения Чудова монастыря в XX веке — в Патриарший Богоявленский собор в Елохове. Сегодня здесь совершается Божественная литургия с особым чином поклонения мощам святителя.

День памяти благоверного князя Довмонта Псковского

В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти Святого благоверного князя Довмонта Псковского (в крещении Тимофея), который жил в середине XIII века и исповедовал язычество. В 1265 году он бежал из Литвы из-за междоусобиц и поселился в Пскове с тремя сотнями семей. Приняв святое крещение под именем Тимофей, навсегда остался верен русским землям. Псковичи избрали его князем: Довмонт мудро правил городом 33 года и стал покровителем для многих храмов и монастырей, за что и был причислен к лику святых. Долгие годы князь защищал псковские земли от западных захватчиков. При нем была возведена каменная оборонительная стена, территория которой сейчас известна как Довмонтов город.

Народные праздники 2 июня

* Тимофей Грядочник (Фалалей Огуречник)

В народном календаре в эту дату соединились имена двух святых: мученика Фалалея Эгейского и благоверного князя Довмонта Псковского (в крещении Тимофея). Со временем Тимофея стали называть Грядочником, а Фалалея — Огуречником: именно к этому дню в средней полосе России завершали посев огурцов и начинали ухаживать за грядками.

Именины 2 июня

* Александр,

* Алексей,

* Астерий,

* Иван,

* Иосиф,

* Никита,

* Тимофей,

* Сюзанна,

* Фалалей.

Приметы: что можно и нельзя делать 2 июня

Приметы о погоде

Много шишек на елях предвещает богатый урожай огурцов.

Кроты выползают из нор — впереди ливень.

Солнце садится в тучу — к ненастью.

Душный вечер предвещает осадки на следующий день.

Облака плывут высоко и медленно — к хорошей погоде.

Ясный солнечный день — к богатому урожаю и успешным посевам.

Что можно делать 2 июня

* Высаживать рассаду огурцов, томатов и капусты — день считается благоприятным для огородных работ. Поговорка гласит: «Пришел Фалалей — досевай огурцы скорей».

* Начинать новые дела, связанные с землей и строительством.

* Работать на грядках скрытно от посторонних глаз: первую огуречную гряду на Фалалея старались разбить втайне, чтобы урожай был богатым и его не сглазили.

* Первый созревший огурец закапывали обратно в грядку — как символическую жертву, чтобы остальные плоды были сладкими и хрустящими.

Что нельзя делать 2 июня

* Рассказывать посторонним о своих планах на урожай — чтобы не сглазили.

* Ссориться и сквернословить во время работы в огороде — верили, что земля «обидится» и не даст хороших всходов.

* Лениться и проводить день праздно — по приметам, кто проведет Фалалея без дела, у того все лето будет неурожайным.

* Не рекомендовалось печь или замешивать тесто, иначе ожидают долгие болезни и несчастья.

Лунный календарь 2 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 17-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Козерог.

Астрологи считают этот период удачным для завершения начатых дел и любых работ с землей: пересадки, прополки и внесения удобрений. По их прогнозам, энергия дня спокойная, способствует планированию. Козерог — плодородный знак, поэтому все, что высажено в это время, дает крепкие корни и стабильный рост. В огороде особенно рекомендуется работать с корнеплодами и луковичными культурами. По мнению астрологов, от серьезных переговоров и эмоциональных споров лучше воздержаться: Луна в Козероге делает людей более сдержанными и неуступчивыми.

2 июня родились люди под знаком Близнецы, который находится под покровительством Меркурия. Им свойственны общительность, остроумие и легкая переменчивость.

Какие исторические события произошли 2 июня

* 1474 год — рухнул незавершенный Успенский собор в Московском Кремле, возводимый мастерами Кривцовым и Мышкиным. Когда стены нового собора уже достигали кровли, здание обрушилось из-за одного из редких московских землетрясений. После происшествия Иван III пригласил итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти для полного восстановления и оформления нынешнего облика собора.

* 1851 год — штат Мэн первым в США принял «сухой закон». Инициатором выступил мэр Портленда Нил Доу, получивший прозвище Наполеон трезвости; его закон стал образцом для аналогичных мер в соседних штатах.

* 1891 год — по предложению ирландца Уильяма Маккрама введено решение о назначении пенальти в футболе — за фолы в пределах 12 ярдов (около 10 метров) от линии ворот. Первый официальный пенальти был исполнен спустя четыре дня, 6 июня 1891 года, нововведение быстро закрепилось в игровой практике.

* 1955 год — основан космодром Байконур. В Казахстане по указу Совета министров СССР был учрежден Научно-испытательный полигон №5, впоследствии ставший первым в мире космодромом. Работы велись в обстановке строжайшей секретности: для отвода глаз в поселке Тюратам возвели деревянный «спортивный» комплекс для маскировки истинной цели строительства.

* 2023 год — столкновение трех поездов в индийском штате Одиша. Железнодорожная катастрофа произошла из-за ошибки электронного переключения рельсов, жертвами аварии стали 296 человек, а более 1200 пассажиров получили ранения.

Кто родился 2 июня

* В 1740 году родился Маркиз де Сад — французский аристократ, политик, писатель и философ, получивший скандальную славу благодаря романам «120 дней Содома» и «Жюстина». От его фамилии образовано слово «садизм».

* В 1904 году родился Николай Чуковский — русский и советский писатель, переводчик прозы и поэзии, сын Корнея Чуковского. Известен своим переводом романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ».

* В 1932 году родился Бедрос Киркоров — эстрадный певец, уроженец Варны (Болгария). Получил звание «Народный артист России» за вклад в развитие музыкального искусства, однако сегодня на этом поприще более известен его сын — Филипп Киркоров.

* В 1932 году родился Олег Лупанов — советский и российский математик, специалист по дискретной математике. Один из основоположников советской школы математической кибернетики, автор асимптотически оптимального метода синтеза булевых схем (представление Лупанова) и лауреат Ленинской премии 1966 года.

* В 1940 году родился Константин II — последний король Греции (до 1973 года). После военного переворота 1967 года пытался организовать контрпереворот, но вынужден был уйти в изгнание; монархия в Греции была официально упразднена. Константин II скончался в 2023 году.

Кто скончался 2 июня • В 1924 году умер Николай Щукин — русский инженер, конструктор паровозов.

• В 1970 году умерла Валерия Герасимова — советская писательница.

• В 1990 году умер Рекс Харрисон — британский актер, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Моя прекрасная леди».

• В 1997 году умер Евгений Белоусов — советский эстрадный певец.

Кто отмечает дни рождения 2 июня

* 75 лет исполняется Ларри Робинсону — канадскому хоккеисту и тренеру, обладателю шести Кубков Стэнли как игроку и одного как тренеру.

* 45 лет исполняется Николаю Давыденко — российскому теннисисту и бывшей третьей ракетке мира.

* 43 года исполняется Юлии Снигирь — российской актрисе, телеведущей и модели.