Лишний вес имеют более половины россиян

Минздрав: лишний вес фиксируется у 56% россиян, а ожирение — у 22—26%

Избыточный вес на сегодняшний день фиксируется у 56% россиян, а ожирение — у 22—26%. Об этом на форуме «Здоровье нации — основа процветания России» сообщил главный внештатный специалист — диетолог Минздрава России, академик РАН, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян, его слова приводит ТАСС.

По его словам, 30-50% заболеваний вызваны нарушениями питания.

«Здоровое питание может предотвратить 80% инфарктов, инсультов и сахарного диабета», — сказал диетолог.

Специалист отметил, что к основным пищевым нарушениям граждан относится избыточное потребление сахара, которое превышает норму почти в четыре раза, и насыщенных жиров — многие россияне превышают норму в 1,5-2 раза.

«Первый вызов [который требует незамедлительного решения] — высокая калорийность рациона, приводящая к избыточной массе тела у населения», — указал Тутельян.

Диетолог добавил, что в то же время фиксируется недостаточность поступления витаминов, минеральных веществ, микронутриентов, что провоцирует выраженные дефициты. Кроме того, как отметил Тутельян, россияне употребляют слишком много соли.

