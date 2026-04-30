Новая ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур

Ракету-носитель среднего класса «Союз-5» впервые запустили с космодрома Байконур в 21:00 (мск). Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Сегодня состоялся особенный пуск — это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», — отметили в корпорации.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что эксплуатация ракеты даст возможность существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки.

«Это положительно скажется на экономике запусков аппаратов», — приводит его слова Роскосмос.

Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет вывели на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

До этого Баканов заявлял, что созданная в России ракета «Союз-5» станет первым полностью новым космическим носителем с 2014 года.

Космическая ракета «Союз-5» создана для транспортировки автоматических аппаратов на широкий спектр околоземных орбит, в том числе с применением разгонных блоков. Производство носителя осуществляется на мощностях самарского Ракетно-космического центра «Прогресс».

Ранее «Роскосмос» объявил о планах запустить первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.