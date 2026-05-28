Выпускные — 2026: когда и как пройдут праздники прощания со школой

Выпускной вечер — главное событие в жизни школьников, которое они с нетерпением ждут на протяжении многих лет. Выпускники не просто получают аттестаты об образовании, они прощаются с детством и вступают во взрослую жизнь, наполненную новыми переживаниями и свершениями. Когда пройдут школьные выпускные в 2026 году, как их отметят в Москве и других городах, какие запланированы мероприятия для выпускников — в материале «Газеты.Ru».

Когда школьный выпускной в 2026 году

Министерство просвещения РФ утвердило дату проведения выпускных вечеров в школах. Но это лишь рекомендация — окончательное решение остается за учебным заведением.

27 июня пройдут выпускные в большинстве российских школ в 2026 году

Традиционно школьные выпускные проводят в последнюю субботу июня, когда подходит к окончанию экзаменационная кампания. Основной период ЕГЭ завершится 9 июля, но большинство выпускников будут свободны уже в конце июня, останутся только дни пересдачи.

Для девятиклассников выпускные обычно проходят раньше — в середине июня, после окончания ОГЭ.

Как появились выпускные вечера

Традиция провожать школьников во взрослую жизнь появилась еще в дореволюционной России. В XIX веке обучение для девушек и юношей было раздельным. Но на общем выпускном балу они могли пообщаться друг с другом.

Выпускницы Института благородных девиц строго следовали этикету — им разрешалось надеть на праздник белые платья и перчатки до локтя. Украшения были под запретом. Для танцев девушки старались выбирать знакомых юнкеров, желательно отличников из уважаемых семей. Хотя институток сопровождали на выпускной бал гувернантки, на рассвете ученицы вполне могли получить клятвы любви и даже предложения руки и сердца от юношей.

После революции выпускные балы на какое-то время исчезли как буржуазный пережиток. В школах проходили торжественные линейки с вручением аттестатов, не более того. Однако в середине 1930-х годов праздник вернулся со всеми его атрибутами: красивыми платьями, танцами и встречей рассвета. Когда началась война, для многих новобранцев тот самый вечер стал последним мирным днем перед отправкой на фронт.

Выпускной в Ленинграде, 15–30 июня 1984 г. СССР

После Победы проведение праздничных выпускных вечеров возобновилось. Со временем появились новые традиции, но по-прежнему этот день наполнен радостным волнением и легкой грустью прощания с детством, друзьями и школой.

Главные традиции выпускного вечера

Сценарии и оформление школьных выпускных вечеров могут отличаться в разных учебных заведениях. Но есть символы и традиции, которые характерны для всех форматов праздника.

Герои торжества надевают ленты с надписью «Выпускник — 2026». В идеале — атласные с золотыми буквами, обычно алые, голубые или серебристые.

Вручение аттестатов. Это обязательная часть выпускного вечера. Во время вручения педагоги стараются отметить и похвалить каждого выпускника.

Учителям и персоналу школы дарят цветы. Выпускной вечер — время прощания со школой. Принято говорить слова благодарности, дарить букеты и подарки любимым педагогам.

Директор школы, учителя поздравляют выпускников. На выпускном вечере звучат напутствия и пожелания. В свою очередь выпускники и родители говорят слова благодарности школе и педагогам.

Красивые наряды и прически. Готовиться к выпускному вечеру начинают задолго до праздника. Многим ребятам хочется выглядеть стильно и ярко, чтобы запомниться своим одноклассникам. Девушки, как правило, выбирают платья — от пышных до минималистичных. Многие делают красивые укладки и макияж. Костюмы юношей — чаще всего классика, реже — эксперимент: кто-то может прийти в total white или с бабочкой, надеть необычную рубашку или дополнить образ модными аксессуарами.

Как пройдут выпускные в России в 2026 году

В 2026 году выпускные вечера пройдут в патриотическом формате. Минпросвещения РФ рекомендовало включить в программу последних звонков и выпускных вечеров церемонию поднятия государственного флага РФ и исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и родителей — участников специальной военной операции. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, эти элементы формируют уважение к государственным символам и укрепляют гражданскую идентичность — задачи, поставленные нацпроектом «Молодежь и дети».

Что касается неформальной части выпускного вечера, то по всей стране она проходит примерно одинаково, различия лишь в бюджете и фантазии организаторов, рассказал «Газете.Ru» руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

В больших городах выпускной часто превращается в полноценное шоу с приглашенными ведущими и диджеями, декорациями и световыми эффектами. В провинции обычно праздники чуть скромнее — актовый зал школы, кафе, пироги и торты. Но именно в таких вечерах, по словам эксперта, зачастую больше душевности.

Сценарий везде схожий — выпускной вечер начинается с официальной части, когда одиннадцатиклассникам вручают аттестаты под торжественную музыку, аплодисменты и вспышки фотоаппаратов. После этого звучат речи учителей и директора школы. Выпускники, а иногда и учителя, родители показывают творческие номера.

После завершения официальной части гулянья продолжаются в банкетных залах, кафе или на загородных площадках. Здесь устраивают конкурсы и дискотеки до самого рассвета.

Одиннадцатиклассникам Москвы и Санкт-Петербурга повезло больше — для них общегородская часть выпускного вечера в последние годы напоминает полноценный фестиваль.

Эксперт подчеркивает: несмотря на разнообразие форматов, выпускной не должен превращаться в бездушное концертное мероприятие. Главное — сохранить атмосферу тепла и личного участия. Именно поэтому он советует возвращать праздник в родные школьные стены. Устраивать его не в арендованных ресторанах и пафосных залах, а там, где прошли 11 лет жизни, — среди учителей, родителей и друзей. Тогда вечер становится по-настоящему запоминающимся.

Сегодня выпускной вечер — это, по сути, формальность. Многие ребята уже задолго до него получают результаты ЕГЭ и свои документы, и сам праздник для них теряет ту сакральность, которая была раньше. Раньше это был момент истины — получаешь аттестат зрелости, и ты действительно чувствуешь: детство закончилось. Сейчас же главный документ — это сертификат ЕГЭ. Его выдают в другое время, и смысл вечера размыт. Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех»

Как пройдет выпускной – 2026 в Москве

Всероссийский выпускной бал в Кремле

Накануне школьных выпускных, 26 июня, состоится Всероссийский выпускной бал в Кремле. В фойе Кремлевского дворца для гостей подготовят интерактивные зоны с конкурсами и подарками. На главной сцене выступят популярные артисты и диджеи. Кульминацией станет выход на Красную площадь, где под медленную музыку и праздничный салют выпускники сделают общее фото. Завершится бал шестичасовой дискотекой в Гостином дворе.

Кто может попасть на праздник

Попасть на Всероссийский выпускной бал в Кремле может любой выпускник 11-го класса из любого региона России. Мероприятие не является закрытым или предназначенным только для медалистов.

Однако для участия необходимо выполнить два обязательных условия:

* Наличие сопровождающего. Школьники могут пройти только организованной группой в сопровождении минимум одного взрослого (классного руководителя, педагога или родителя).

* Предварительная коллективная заявка. Билеты нельзя купить в обычной кассе. Заявка от школы или родительского комитета отправляется на официальную электронную почту мероприятия (tvoy_vypusknoy@mail.ru).

Стоимость билета — 11 500 рублей. Цена одинакова как для выпускников, так и для сопровождающих.

Городской выпускной на ВДНХ

Главной площадкой для общегородского праздника выпускников в Москве станет ВДНХ, сообщил в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин. Торжественное мероприятие пройдет здесь с вечера 26 июня до 06:00 27 июня. Для ребят подготовили большую программу — активности на музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, концерты с участием популярных отечественных артистов и диджеев, которых любят выпускники.

Ожидается, что праздник на ВДНХ посетят около 40 тысяч человек . Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, МЧС и частных охранных организаций, а также медицинские бригады.

Важно Центральная территория ВДНХ во время проведения мероприятия будет доступна только для выпускников и их сопровождающих. Им выдадут индивидуальный браслет с QR-кодом. Участие в празднике бесплатное.

Как пройдет выпускной — 2026 в Санкт-Петербурге

В ночь на 28 июня в Санкт-Петербурге пройдет традиционный фестиваль «Алые паруса». Праздник начнется с концерта на Дворцовой площади, затем в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу, а кульминацией станет проход брига «Россия» под алыми парусами. На мероприятиях в этом году побывают школьники из Китая, Кубы, африканских стран и СНГ. Всего в масштабном событии примут участие около 66 тысяч выпускников.

Как празднуют школьные выпускные в других странах

В каждой стране выпускной имеет свои уникальные черты. Традиции порой сильно отличаются от российских.

* США. Американский «пром» (prom) — это не просто вечер, а целая индустрия. К мероприятию готовятся заранее: выбирают пару, покупают смокинги и вечерние платья, арендуют лимузины. Кульминацией вечера становится выбор короля и королевы бала. Алкоголь выпускникам пить строго запрещено: в любом штате США минимальный возраст для его покупки — 21 год.

* Германия. У немецких выпускников два праздника. Сначала — «аби-налет» (Abi-Streich), время безбашенных розыгрышей: ученики срывают уроки, переодеваются в костюмы и разыгрывают учителей. Затем — «аби-файер» (Abifeier) и официальный «аби-баль» (Abiball) с шиком и танцами. Спиртное разрешено, так как выпускникам уже исполнилось 16–18 лет.

* Япония. Японский выпускной (соцугё-сики) строг и официален. Церемония проходит в школьном зале, ученики приходят в форме, слушают речь директора, получают дипломы и поют прощальную песню «Hotaru no Hikari». После чего расходятся по домам праздновать с семьей.

* Норвегия. Норвежский «руссефейринг» (russefeiring) длится с начала мая до Дня Конституции 17 мая. Выпускники носят яркие комбинезоны, на которых друзья оставляют пожелания, ездят на разукрашенных автобусах и устраивают вечеринки. Организуют все сами — школа не участвует.

* Китай. После экзаменов китайские школьники выбрасывают из окон тетради, учебники и пеналы, символически прощаясь со школой. В некоторых школах проходят традиционные церемонии в ханьфу (китайских костюмах) с поклонами учителям и Конфуцию.

* Аргентина. В Аргентине выпускной — это битва с применением кетчупа, йогурта и сиропов. Наряды будут безнадежно испорчены, поэтому никто не приходит в дорогой одежде.

* Франция. Французы после сдачи экзаменов (Baccalauréat) предпочитают отмечать событие с семьей и друзьями на пикниках или вечеринках. Школа в этой стране воспринимается как академическое учреждение, а праздники должны проходить за ее пределами.